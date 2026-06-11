Adóügyek
Magyar Péter: hét százalék is lehet a költségvetési hiány
A jövő évi költségvetésbe betervezik a vagyonadót, aminek alapja a vagyon, nem annak növekménye lesz.2026.06.11 20:57MTI
Még mindig azt látjuk, hogy a költségvetési hiány akár hét százalék is lehet - jelentette ki Magyar Péter miniszterelnök a csütörtöki kormányszóvivői tájékoztatón.
Megemlítette: ellentétben az év első harmadával májusban már szufficites volt a büdzsé, hozzátéve, ez a hónap jellemzően jobb számokat szokott produkálni.
Hangsúlyozta, hogy a naponta kiderülő "elképesztő pazarlások", pénzszórások leállítása jelentősen javíthatja a költségvetés helyzetét.
Magyar Péter közölte: a jövő évi költségvetésbe betervezik a vagyonadót, aminek alapja a vagyon, nem annak növekménye lesz, noha álláspontja szerint ezt is be lehetne számítani ebbe a közteherbe.
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