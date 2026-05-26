Gazdaság

Az agrárminiszter június 4-ig felülvizsgálja az agrárkamara szabályozását

Az agrár- és élelmiszergazdaságért felelős miniszter június 4-ig felülvizsgálja a Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamaráról szóló törvényt és az agrárkamara működését - derül ki a Magyar Közlönyben kedden este megjelent kormányhatározatból.



A határozat szerint a kormány megállapította, hogy szükséges a kamaráról szóló 2012. évi CXXVI. törvény és a Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamara működésének soron kívüli felülvizsgálata, ezért azzal megbízta az agrártárca vezetőjét.



Bóna Szabolcsnak ezt, valamint a kapcsolódó jogalkotás előkészítését június 4-ig kell elvégeznie.