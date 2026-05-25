Energiaválság

Mol: zavartalan a hazai kerozinellátás, biztosított a repülőterek működése

2026.05.25 14:14 MTI

A magyarországi repülőgépüzemanyag-ellátás stabil és zavartalan - reagált a Mol a sajtóban megjelent légi közlekedést és a kerozinellátást érintő hírekre hétfőn.



A társaság az MTI-hez eljuttatott közleményében azt írta: a vállalat folyamatosan biztosítja a repülőterek és a partnerek számára szükséges kerozinmennyiséget, az ellátási láncok működése biztonságos, fennakadásokra pedig nem kell számítani.



Kiemelték, hogy az ellátás biztonságához jelentősen hozzájárul a Barátság kőolajvezeték újraindulása, ami kiszámítható alapot biztosít a régió számára.



A Mol finomítói és logisztikai rendszerei megfelelő kapacitással működnek, így a vállalat képes kezelni a piaci kihívásokat és az esetleges nemzetközi ellátási nehézségeket, emellett a társaság folyamatosan kapcsolatban áll a partnereivel, és mindent megtesz annak érdekében, hogy a szolgáltatások továbbra is megbízhatóan működjenek - olvasható a közleményben.