Elismerés
Hárman kapták közösen a közgazdasági Nobel-emlékdíjat
"Az innovációvezérelt gazdasági növekedés magyarázatáért" hárman, Joel Mokyr amerikai-izraeli gazdaságtörténész, Philippe Aghion francia és Peter Howitt kanadai közgazdász kapta idén a közgazdaságtudományi Nobel-emlékdíjat a Svéd Tudományos Akadémiától, amely hétfőn jelentette be döntését Stockholmban.2025.10.13 12:50MTI
A díj egyik felét Joel Mokyrnak ítélték oda "a technológiai fejlődésen keresztüli fenntartható növekedés előfeltételeinek azonosításáért", a másik felét pedig közösen Philippe Aghionnak és Peter Howittnak "a kreatív romboláson keresztüli fenntartható növekedés elméletéért".
Joel Mokyr történelmi forrásokat használt fel annak feltárására, hogy a fenntartható növekedés miért vált az új normává. Philippe Aghion és Peter Howitt szintén a fenntartható növekedés mögött meghúzódó mechanizmusokat vizsgálták. Egy 1992-es cikkükben matematikai modellt alkottak az úgynevezett kreatív rombolásra: amikor egy új és jobb termék jelenik meg a piacon, a régebbi termékeket értékesítő vállalatok veszítenek - áll az akadémia indoklásában.
Joel Mokyr 1946-ban Hollandiában, Philippe Aghion 1956-ban Franciaországban, Peter Howitt 1946-ban Kanadában született.
A közgazdasági Nobel-emlékdíjat, egészen pontosan a Svéd Nemzeti Bank Alfred Nobel Közgazdaságtudományi Emlékdíját, a svéd jegybank alapította fennállásának háromszázadik évfordulója alkalmából 1968-ban. A díjat először 1969-ben ítélte oda a Svéd Királyi Tudományos Akadémia. Az eddigi legfiatalabb díjazott a francia-amerikai Esther Duflo, aki 46 évesen vehette át az emlékdíjat 2019-ben, a legidősebb pedig az amerikai Leonid Hurwicz, aki 2007-ben 90 évesen kapta az elismerést.
Figyelem! A cikkhez hozzáfűzött hozzászólások nem a ma.hu network nézeteit tükrözik. A szerkesztőség mindössze a hírek publikációjával foglalkozik, a kommenteket nem tudja befolyásolni - azok az olvasók személyes véleményét tartalmazzák.
Kérjük, kulturáltan, mások személyiségi jogainak és jó hírnevének tiszteletben tartásával kommenteljenek!
ma.hu legfrissebb hírei:
- 22:56 Nicolas Sarkozy október 21-én kezdi meg letölteni a börtönbüntetését
- 20:55 Több mint 300 millió forintos fejlesztés zárult le Mezőberényben
- 18:52 Bizottság alakult a magyar utónévkincs megőrzése érdekében
- 16:51 Telefonon egyeztetett szlovák kollégájával Szijjártó Péter a rozsnyói vonatbaleset kapcsán
- 14:31 Egymásba rohant két gyorsvonat Szádalmásnál - válságos állapotban van több utas
- 12:50 Hárman kapták közösen a közgazdasági Nobel-emlékdíjat
- 10:09 A Sziget Zrt. tulajdonosai Gerendai Károllyal folytatnák a rendezvény működését
top cikkek:
top fórum témák:
- Tanár Úr gyere, mindjárt lesz Lillád!2022.05.10 21:11
- AZ IGAZSÁG SOHA NEM KÉSŐ2022.05.10 21:07
- JólVanna2022.05.10 20:31
- Porvihar2022.03.29 16:11
- Mit szólsz? Ide minden baromságot...2022.03.29 16:06