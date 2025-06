USA

Az USA adósrabszolgaságba zuhanásának lehetőségére figyelmeztetett Elon Musk

Az Egyesült Államok "adósrabszolgaságba" zuhanásának lehetőségére figyelmeztetett Elon Musk milliárdos vállalkozó, az amerikai kormányzati hatékonyságéért felelős szervezet korábbi vezetője. 2025.06.08 20:43 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Az üzletember, a tulajdonában álló X közösségi médiumon megjelent bejegyzésében, részben a kongresszus előtt lévő költségvetési törvény körüli vitához illeszkedve úgy fogalmazott, hogy "a hatalmas túlköltekezés Amerikát adósrabszolgaságba viszi".



Felhívta a figyelmet arra, hogy az államadósság utáni kamatfizetés jelenleg a teljes szövetségi kormány bevételeinek 25 százalékát emészti fel, és véleménye szerint amennyiben a bevételeket meghaladó kiadások tovább növekednek, akkor "csak a kamatfizetésre marad pénz és semmi másra".



A kongresszus alsóháza május végén fogadta el a Donald Trump elnök által is támogatott törvényt, amely megemelné a szövetségi kormány számára az adósságplafont, a másik oldalon ugyanakkor komoly adócsökkentéseket tartalmaz az amerikai emberek számára. Tartalmazza egyebek között az elnökválasztási kampány fontos ígéretét, amely a túlóra adómentességéről, a vendéglátóiparban dolgozók borravalójának köztehermentességéről szól, és az idősek társadalombiztosítási juttatásának adómentességét is biztosítja.



A törvényben szerepel kiadáscsökkentés is, amelynek mértékét azonban több republikánus politikus kevesli. A demokraták részben a kiadási szigorítások miatt egységesen elutasítják a jogszabályt.

Elon Musk korábban élesen bírálta a törvény elfogadását annak kiadásnövelő hatásai miatt, és "szégyennek" mondta arra nézve, akik megszavazta.



Karoline Leavitt, a Fehér Ház szóvivője a milliárdos bírálatára reagálva úgy fogalmazott, hogy "az elnök ismeri Elon Musk véleményét a törvénnyel kapcsolatban", de kitart véleménye és annak szükségessége mellett.



Stephen Miller, a Fehér Ház kabinetfőnök-helyettese, az elnök politikai tanácsadója szerdán a közösségi médiában megjelent bejegyzésében hívta fel a figyelmet arra, hogy aki a törvény ellen szavaz, az az adócsökkentés ellen is szavaz. Egyben azt hangsúlyozta, hogy a jogszabály, a "Big Beautiful Bill" nem hagyományos értelemben vett költségvetési törvény, hanem adócsökkentésről, jóléti reformról, valamint a határőrizet erősítéséről szóló jogszabálycsomag, amely 1600 milliárd dolláros kormányzati kiadáscsökkentést is tartalmaz.

A "Big Beautiful Bill" névre keresztelt gazdasági-pénzügyi törvénycsomagot a képviselőház szűk többséggel fogadta el, és most a szenátus előtt van. A felsőházban a republikánusok 53-47 arányú többségben vannak, ugyanakkor az adósságplafon megemelése miatt van olyan, a fiskális szigort követelő republikánus szenátor, aki nemleges szavazatot helyezett kilátásba.



Az Egyesült Államok államadóssága a június 3-i adat szerint 36 ezer 214 milliárd dollár volt.



ELon Musk alakította ki és vezette a Trump-adminisztráció első négy hónapjában a Kormányzati Hatékonysági Osztályt (Department of Government Efficiency - DOGE), a Fehér Házhoz tartozó tanácsadói intézményt, amelynek célja az amerikai költségvetés racionalizálása és a visszaélések, pazarlások kiszűrése.



Az üzletember hivatalos kormányzati szerepvállalása május végén zárult le, amikor "különleges kormányzati alkalmazotti" státuszának törvényben szabott maximális időtartama letelt.



Donald Trump a múlt héten sajtónyilvános eseményen köszönte meg Elon Musk munkáját, és azt is közölte, hogy az üzletember tanácsaira a jövőben is számít.