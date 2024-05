Mezőgazdaság

AM: Töretlen a fejlődés az agráriumban

A baromfiágazat a legversenyképesebb és egyben a legnagyobb koncentrációval rendelkező állattenyésztő ágazat Magyarországon; hozzájárul a külkereskedelmi mérleg javításához, hiszen a baromfihús adja a húsfélék exportárbevételének több mint felét - mondta az agrárminiszter Kaskantyún a tárca közleménye szerint.



Nagy István a Kunság Baromfi Kft. jércenevelő baromfitelepének átadásán emlékeztetett, a magyar nemzetgazdaság sikeressége múlik az agráriumon, éppen ezért bírnak ekkora erővel a hasonló alkalmak. Minden válságra ugyanis a megoldás a beruházás, a fejlesztés és a pályázati lehetőségek kiaknázása. A legmodernebb technológiák alkalmazásával pedig a legnagyobb kihívásokra is megtalálják a választ.



Nagy István közölte, a Vidékfejlesztési program keretei között 2021-ben indult el Magyarország legnagyobb mezőgazdasági és élelmiszeripari fejlesztési programja. Ennek jegyében 2021-ben és 2022-ben mintegy 1500 milliárd forint forráskerettel hirdettek meg új felhívásokat. Az állattartó telepek fejlesztését támogató felhívás az állattenyésztés valamennyi ágazata számára támogatási lehetőséget kínált építkezésre, eszköz- és gépbeszerzésre, az energiafelhasználás csökkentését célzó korszerűsítésekre, sőt akár új állattartó telepek komplex kialakítására is.



Hozzátette, 2021-ben hirdették meg az állattartó telepek megújítását támogató felhívást is, amely a kisebb állattartó telepek beruházásaihoz nyújtott segítséget. A támogatott kérelmek száma a két felhívás keretében összességében meghaladta a kétezret, a forráslekötés összege pedig 428 milliárd forint volt.



A közlemény szerint Nagy István beszédében rámutatott, a Kunság Baromfi Kft. is az állattartó telepek megújítását támogató felhívásra adott be támogatási kérelmet, és a 4,5 milliárd forintot meghaladó értékű fejlesztése megvalósításához el is nyert 2,25 milliárd forintnyi támogatást.



A két fejlesztési helyszín egyikén két új, teljesen egyforma, 1421 négyzetméter alapterületű nevelőistállót építettek fel, a hozzájuk tartozó 44 négyzetméteres szociális helyiséggel. Az istálló egyben a legkorszerűbb energiatakarékos szellőzéssel van felszerelve, fűtésének gázfogyasztása pedig 70 százaléka a hagyományos fűtőtestekének.



A helyszínen brojlercsirkét is nevelnek, megcélozva az "ipari" és a szabadtartásos csirke közti piaci rést. A társaság évente mintegy 360 ezer brojlercsirkét tud eladásra felnevelni. A két ól megtöltése után itt 150 ezer tojótyúk lesz, napi minimum 135 ezer tojást termelve. A létesítményre egy olyan referencia üzemként kell tekinteni, amely Magyarországon valósult meg először Európában, ez egy olyan modern technológia, amely a legmagasabb állatjóléti követelményeknek felel meg - fejtette ki a miniszter.

Nagy István kiemelte, a versenyképességet és a hatékonyságot növelő beruházások támogatása a továbbiakban is kulcsfontosságú lesz, 2027-ig ugyanis újabb óriási összeg, 5376 milliárd forint áll rendelkezésre a KAP Stratégiai Terv teljes forráskereteként. Ebből csaknem 2900 milliárd forintnyi forrás a vidékfejlesztés céljait szolgálja. A 600 milliárd forintos uniós vidékfejlesztési támogatást ugyanis a magyar kormány 2300 milliárd forinttal egészíti ki. Ez az összeg, kézzelfogható eszközt jelent a magyar minőségi élelmiszer-termelés exporterejének fokozásához, a hazai vidékfejlesztési célok megvalósításához, valamint az uniós zöld elvárások egyidejű teljesítéséhez is - olvasható az Agrárminisztérium (AM) közleményében.