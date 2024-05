Külgazdaság

PM: Magyarország tovább növeli beruházásait Üzbegisztánban

Az Üzbegisztánba irányuló magyar export 12 százalékkal erősödött a tavalyi évben, meghaladta a 90 millió dollárt, a gyógyszerészeti termékek mellett a Magyarországon gyártott járművekre is erős a kereslet. 2024.05.05 18:39 MTI

Egyre több magyar vállalkozás lép piacra sikerrel Üzbegisztánban, a magyar cégek jelenléte a bankszektorban, az élelmiszeriparban és a gyógyszeriparban is erősödik - jelentette ki Varga Mihály Üzbegisztánban, a Taskenti Nemzetközi Befektetői Fórumon. A Pénzügyminisztérium (PM) csütörtöki közleménye szerint a miniszter kiemelte: "Üzbegisztán stratégiai partnerünk a közép-ázsiai régióban, gazdasági kapcsolatainkat a következő években szorosabbra fűzzük".



Az Üzbegisztánba irányuló magyar export 12 százalékkal erősödött a tavalyi évben, meghaladta a 90 millió dollárt, a gyógyszerészeti termékek mellett a Magyarországon gyártott járművekre is erős a kereslet - ismertette Varga Mihály.



Mint mondta: a bankszektorban az OTP egyre nagyobb részesedésének köszönhetően folyamatosan növekszik a magyar jelenlét, de jelentős mezőgazdasági beruházások is megvalósulnak magyar-üzbég együttműködésben, míg vízügyi fejlesztések területén a magyar mérnökök tudására mutatkozik nagy igény.



A pénzügyminiszter elmondta, hogy az Óbudai Egyetem részvételével valósul meg Üzbegisztán első innovációs és tudományos parkja. Az Inno-TechnoPark főbb kutatási tevékenységei az IT, ipari robotika, okos építőipar, orvostechnika, precíziós agrárgazdálkodás vagy a technológia-transzfer és innovációmenedzsment.



A tárcavezető hangsúlyozta: Magyarország és Üzbegisztán között a gazdasági együttműködés minden korábbinál intenzívebb, amelyben kiemelt jelentősége van a Türk Tanácsnak és a Magyar-Üzbég Üzleti Tanácsnak. A kormány célja világos: az átrendeződő világgazdasági folyamatoknak Magyarország nyertese kíván lenni, ezért a blokkosodás helyett minél szélesebb körű gazdasági kapcsolatokra van szükség - tette hozzá Varga Mihály.



Kiemelte: ezért a nyugati gazdasági kapcsolatok megőrzése mellett a keleti kapcsolatainkat is építjük, amelynek egyik zászlóshajója Közép-Ázsia.



Varga Mihály útja során tárgyal Jamshid Khodjaev külgazdasági és befektetési miniszterelnök-helyettessel, Laziz Kudratov üzbég befektetési, kereskedelmi és ipari miniszterrel, valamint Jamshid Kuchkarov üzbég gazdasági és pénzügyminiszterrel is - ismertette a PM.