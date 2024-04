Gazdaság

Nagy Márton: a kormány felszólítja az üzemanyag-kereskedőket, hogy áraikat igazítsák a régiós átlaghoz

A kormány felszólítja az üzemanyag-forgalmazókat, hogy áraikat önkéntes alapon igazítsák a régiós átlaghoz, hogy a magyar üzemanyagárak ne szakadjanak el attól - jelentette be a nemzetgazdasági miniszter szerdán.



A kormány üléséről érkező Nagy Márton közölte: főként a 95-ös benzin és a gázolaj árának kell visszatérnie a régiós átlaghoz.



Már történt kedvező elmozdulás, de a péntektől várható üzemanyagárak még mindig magasabbak a régiós átlagszintnél, a gázolajnál még mindig 10 forint, a benzinnél 27 forint az eltérés - hangsúlyozta.



A kormány két hetet adott az üzemanyag-kereskedőknek, ezt követően a kormány ismét megnézi az árak alakulását, és kemény eszközökkel be fog avatkozni, ha a kereskedők ezalatt nem térnek vissza a régiós átlaghoz - jelentette ki a nemzetgazdasági miniszter.



A miniszter úgy fogalmazott: a valós megoldást a béke jelentené, de addig is a kormánynak arra kell törekednie, hogy a háborús árakat leszorítsa.



Nagy Márton felidézte: a kormány és a Magyar Ásványolaj Szövetség (MÁSZ) megállapodást kötött annak érdekében, hogy a hazai üzemanyagárak a régiós átlagárnál ne legyenek magasabbak.



Az objektív módon meghatározott régiós átlagot a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) közli minden pénteken. Az első ilyen közlés múlt pénteken történt, és már látható, hogy az iparági szereplők ehhez alkalmazkodtak, így a Mol is - közölte a miniszter. Hozzátette: a vállalat a héten több lépésben csökkentette az üzemanyagárakat, péntektől a gázolaj ára 633 forintra, a benzin ára pedig 647 forintra csökken.



A kormány ugyanakkor megállapította, hogy ez a kedvező elmozdulás még nem elég - hangsúlyozta.



A kormány a családok védelme érdekben újra nyomatékosan kér minden üzemanyag-kereskedőt, hogy a régiós árakat a lehető legrövidebb időn belül érjék el - mondta Nagy Márton.