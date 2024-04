EU

PM: Magyarország készíti az unió jövő évi költségvetését

Magyarország idén második alkalommal, egy kihívásokkal teli időszakban tölti be az Európai Unió tanácsának soros elnökségét. A Pénzügyminisztérium szakértői felkészültek a magyar elnökség egyik fontos feladatára, a 2025. évi uniós költségvetés elkészítésére, emellett nagy hangsúlyt fordítunk majd az uniós versenyképességi és a demográfiai kihívásokra is - mondta Varga Mihály a Pénzügyminisztérium (PM) közleménye szerint, miután hivatalában fogadta Thomas Westphalt, az Európai Unió tanácsának főigazgatóját.



A tárcavezető kiemelte: a magyar elnökség során válaszokat kell találni az Európai Unió versenyképességének növelésére. Mint mondta: az unió folyamatosan veszít versenyképességéből a globális versenytársakkal szemben, a folyamat a járvány és a háború alatt felgyorsult. A magyar EU-elnökség ezért nagy hangsúlyt fordít majd az európai versenyképességre, hogy érdemben csökkenjen az unió és versenytársai közötti növekedési és innovációs szakadék.



Varga Mihály kijelentette: "kiemelt figyelmet kívánunk szentelni a demográfiai problémáknak, amelyek alapjaiban határozhatják meg a kontinens jövőjét, a kedvezőtlen népesedési folyamatok megfordítása ma az egyik legnagyobb kihívás. A kormány ezért is elkötelezett a családok támogatásában: a magyar családtámogatási rendszer sikeres, az Európai Unión belül a magyar családtámogatási arány a legmagasabb a GDP-hez képest" - tette hozzá a pénzügyminiszter.



Mint fogalmazott: a magyar álláspont szerint az uniónak nagyobb felelősséget kell vállalnia Európa biztonságáért, növelni kell a védelmi kiadásokat, erősíteni kell a határvédelmet. A folyamatban lévő háborús konfliktusok mellett a migrációs nyomás is fokozatosan növekszik, amelyet nem menedzselni, hanem megállítani kell, és ennek terheiben növelni szükséges az uniós szerepvállalást. A felek egyeztettek a vámunió reformjáról is, a magyar elnökség alatt egy új uniós vámhatóság és vámadatközpont jöhet létre, amely az e-kereskedelem új kihívásaira adhat választ - ismertette a Pénzügyminisztérium közleménye.