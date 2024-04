Gazdaság

NGM: erősödik a turisztikai kereslet, a SZÉP Kártya márciusban is népszerű fizetőeszköz volt

Márciusban is erős forgalmat generált a SZÉP Kártya, amely továbbra is a turizmus motorja - közölte a Nemzetgazdasági Minisztérium (NGM) az MTI-vel hétfőn.



Míg tavaly márciusban 2,6 millió felhasználó rendelkezett SZÉP Kártyával, idén márciusra már 2,8 millióra nőtt a kártyabirtokosok száma, és a költések összege a hónapban megközelítette az 59 milliárd forintot. Egy év alatt 12 ezerrel nőtt a SZÉP Kártyát elfogadó szálláshelyek, vendéglátóhelyek és turisztikai attrakciók száma, ugyanis míg 2023 márciusában 132 ezer helyen lehetett használni a fizetőeszközt, addig ez a szám 2024 márciusára 144 ezerre emelkedett - ismertették a közleményben.



A SZÉP Kártya töretlen népszerűségét mutatja, hogy a feltöltések összege 22,6 százalékkal növekedett az előző év azonos időszakához képest, így idén márciusban 58,7 milliárd forintot osztottak ki a munkáltatók. A költések tekintetében is emelkedés látható, ami a turisztikai kereslet élénkülését jelzi: márciusban az előző évhez képest 10 százalékkal, 35 milliárd forintra nőtt a SZÉP Kártyákról felhasznált összeg.



Az NGM kiemelte: 2024 első negyedévében a SZÉP Kártya feltöltések összértéke meghaladta a 109,4 milliárd forintot, ami az előző év azonos időszakát 22 százalékkal, a 2019-es évet pedig 107 százalékkal múlta felül. A költések összege az év első három hónapjában meghaladta a 86 milliárd forintot.



A SZÉP Kártya használati, valamint az eddig megismert turisztikai adatok alapján megállapítható, hogy a turisztikai fogyasztás jelentősen növekszik. A kormány célja, hogy 2024-ben újraindítsa, majd jövőre tovább emelje a gazdasági növekedést, és így évről évre haladva, folyamatosan felzárkózzunk és elérjük az EU-fejlettségi átlag 90 százalékát. Ehhez járul hozzá a turisztikai ágazat folyamatosan erősödő teljesítménye - írták.