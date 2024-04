Erőszak

Megveszi Mészáros Lőrinc a Brendont

Sikeres megállapodást követően adásvételi szerződést írt alá a Mészáros Lőrinc érdekeltségébe tartozó Talentis Group Zrt., amelynek értelmében a zárási feltételek sikeres teljesülése esetén 100 százalékos tulajdonosa lesz Magyarország piacvezető kiskereskedelmi babaáruházláncának, a Brendon Holding Kft.-nek - közölte a Mészáros Csoport pénteken.



A közlemény szerint az akvizíció elsődleges célja, hogy a márka magyar kézben maradjon, működése hosszú távon biztosított legyen, megőrizze annak értékét, és a Mészáros Csoportban rejlő lehetőségek kihasználásával jelentős külföldi terjeszkedésbe kezdhessen a már meglévő szlovákiai operációja mellé.



A tranzakciónak köszönhetően a Talentis Group Zrt. 100 százalékos tulajdonosa lesz a Brendon Holding Kft.-nek, ami két magyarországi és egy szlovákiai leányvállalat tulajdonosa. A megegyezés fontos részét képezi az előző tulajdonosokkal történő további együttműködés, mivel a szakmai tudásuk és tapasztalatuk ebben a speciális üzletágban nélkülözhetetlen - emelte ki a közlemény.



A Mészáros Csoport elsődleges stratégiai célja a magyar alapokon nyugvó értékmegőrzés, valamint a nemzetközi terjeszkedés, amit új üzletek és webáruházak megnyitásával tervez megvalósítani a környező országokban. A Mészáros Csoport tagvállalataival történő együttműködés, a szinergiahatások kiaknázása garantálja a Brendon márka még szélesebb körben történő népszerűsítését, valamint eredményességének és hatékonyságának további növelését.

"A Brendon Holding Kft. akvizíciójával egy teljesen új, ám annál fontosabb tevékenységi körrel bővült a Mészáros Csoport, amely koncepcióját tekintve közel áll az üzletfilozófiánkhoz: prioritást élvez a gyermekek, családok iránti elkötelezettség és felelősségvállalás. A zökkenőmentes átállás, a márkaismertség és minőségmegőrzés megerősítésén túl kiemelt célunk a vásárlói igények magas színvonalú kiszolgálása. Ugyanakkor az integrált stratégia mellett elengedhetetlen a külföldi expanzió, amely a cégcsoport más szegmenseire is vonatkozik, jellemzően azokban az iparágakban, amelyekben idehaza is erősek vagyunk" - mondta Mészáros Lőrinc, a Mészáros Csoport tulajdonosa a közlemény szerint.



A Brendon Holding Kft. Magyarországon 18 üzlethelyiséget üzemeltet, amellyel a baba-mama termékek kereskedelmére specializálódott áruházak között piacvezető helyet foglal el. Szlovákiában Pozsony legnagyobb alapterületű baba-mama áruházával az ország második legnagyobb forgalommal rendelkező piaci szereplője. Konszolidált árbevétele 2022-ben meghaladta a 15 milliárd forintot, alkalmazottainak száma pedig több mint 300.



A mai trendeknek megfelelően az offline értékesítésen túl a Brendon Csoport online jelenléte is meghatározó, felhasználóbarát és több nyelven elérhető webshopja évről-évre egyre markánsabb részarányt képvisel.



A Brendon kínálatát magas minőségű, széles termékportfólió jellemzi, a saját márkás termékek (Brendon, Bollaby, Touragoo) árusítása mellett számos világmárkából biztosítja a legkiválóbb választékot a piacain (a teljesség igénye nélkül: Peg Perego, Cybex, Britax Römer, Abc Design) - közölték.



A Brendont 1993-ban alapító és azóta is a céget vezető tulajdonosok közleménye szerint a tranzakció meg fogja alapozni a cég további fejlődését, növekedését.



"A Deloitte Magyarország által támogatott nemzetközi tender eredményeképpen a Talentis Group Zrt.-vel való együttműködést választottuk, mert így látjuk biztosítottnak a cégcsoport jövőjét. Várjuk a közös munkát a Talentis csoporttal, amely a tranzakció zárását követően kezdődik meg. Motivációnk nem változott: a legszínvonalasabb szolgáltatást szeretnénk nyújtani a kisbabás családoknak most és a jövőben is" - nyilatkozták.