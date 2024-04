Háború

Drámaian megugorhat az olajár

Egy Izrael és Irán közötti közvetlen háború "jelentősen" felhúzhatja az árakat - írta a bank a CNBC által idézett közleményében. 2024.04.19

Egy Izrael és Irán közötti totális háború 30-40 dollárral is felhajtaná az olajárakat hordónként - közölték a Bank of America szakértői.



Teherán és Nyugat-Jeruzsálem folyamatosan fenyegeti egymást azóta, hogy Irán a múlt hétvégén végrehajtotta első közvetlen katonai támadását a zsidó állam ellen, megtorlásul az iráni diplomáciai képviselet elleni feltételezett izraeli légicsapásért Szíriában a hónap elején.



Ha az ellenségeskedések elhúzódó konfliktussá eszkalálódnak, amely hatással van az energetikai infrastruktúrára és megzavarja az iráni nyersolajellátást, akkor a globális irányadó Brent ára "jelentősen" 130 dollárra emelkedhet az idei második negyedévben - áll a Bank of America kutatási feljegyzésében a CNBC szerint. Hozzátették, hogy az amerikai nyersolaj akár 123 dollárra is emelkedhet.



A forgatókönyv a jelentések szerint feltételezi, hogy az iráni olajtermelés akár napi 1,5 millió hordóval (bpd) is visszaeshet. A Nemzetközi Energiaügynökség (IEA) szerint Irán, a Kőolaj-exportáló Országok Szervezetének (OPEC) alapító tagja, naponta mintegy 3,2 millió hordó olajat termel. Tavaly az Egyesült Államok után a világ második legnagyobb kínálatnövekedési forrása volt.



Ha egy konfliktus Iránon kívüli zavarokhoz vezetne, például a piac 2 millió bpd vagy annál nagyobb mennyiséget veszítene, az árak hordónként 50 dollárral is megugorhatnának a közlemény szerint. A Brent végül 100 dollár körül alakulna 2025-ben, míg az amerikai irányadó West Texas Intermediate (WTI) 93 dollárra süllyedne - jósolta a jelentés.



A Brent nyersolaj ára a hónap elején 91 dollár fölé szökött hordónként, miután Teherán megtorlással fenyegetőzött Izrael ellen. Mint azonban a bank globális gazdasági csoportja rámutatott, a megtorló csapást követő napokban a nyersolaj ára csökkent "a csekély számú veszteség és kár" miatt, amelyet a csapás okozott.



Elemzők arra figyelmeztettek, hogy a piaci reakció "nem feltétlenül tükrözi az Irán által Izrael ellen intézett első közvetlen katonai támadás középtávú gazdasági és geopolitikai következményeit".

Ha egy háború a két nemzetre korlátozódik, a Bank of America úgy látja, hogy az amerikai gazdasági növekedésre és a Federal Reserve monetáris politikájára kevés hatással lesz. Egy általános regionális háború azonban jelentős hatással lehet az Egyesült Államokra az intézmény szerint.