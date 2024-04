Pénzügy

Miniszteri biztos: a vártnál többen váltottak lakásbiztosítást a márciusi kampányban

A márciusi lakásbiztosítási kampányban a vártnál többen kötöttek új biztosítást, illetve változtatták meg korábbi szerződésüket régi biztosítójuknál, csaknem félmillió új lakásbiztosítási szerződést kötöttek, illetve kötöttek újra az ügyfelek - mondta a Nemzetgazdasági Minisztérium (NGM) miniszteri biztosa kedden a Kossuth rádió Jó reggelt, Magyarország! című műsorában.



Kovács Zsolt felidézte: a lakásbiztosítási kampány során költségmentesen fel lehetett mondani a régi lakásbiztosításokat, és azokat korszerűbbre, illetve akár olcsóbbra lehetett cserélni.



A miniszteri biztos felhívta a figyelmet, hogy az elmúlt években erőteljesen emelkedtek az ingatlanárak, illetve a szakipari árak, és a biztosítások jelentős része gyorsan korszerűtlenebbé vált. Emellett olyan időjárási jelenségekre is fel kell készülni, amelyek nem voltak megszokottak az elmúlt évtizedekben, de a lakásbiztosításokat sokan akár évtizedekkel ezelőtt kötötték és nem aktualizálták - tette hozzá.



Elmondta: Magyarországon a saját ingatlan nagyon fontos, ezért az emberek a lakásbiztosításra is figyeltek, de a kampány egyik fontos eredménye, hogy olyan ingatlantulajdonosokat is meg lehetett szólítani, akiknek korábban nem volt biztosításuk.



A miniszteri biztos kiemelte azt is, hogy a kampány hatására jelentősen élénkült a verseny a biztosítók között, és nagyobb teret kaptak a korszerűbb megoldásokkal megjelenő társaságok.