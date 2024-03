Gazdaság

Ingatlan.com: tisztíthatják az albérletpiacot az állami lakbértámogatási programok

2024.03.28

A tavasszal induló állami lakbértámogatási programok hozzájárulhatnak az albérletpiac tisztulásához - tájékoztatta az MTI-t szerdán Balogh László, az ingatlan.com gazdasági szakértője.



Az államilag támogatott programok feltétele, hogy a bérbeadóknak adószámmal kell rendelkezniük, a bérleti díjról pedig névre szóló számlát kell kiállítaniuk - tette hozzá.



Regisztrált álláskeresők március 18-tól igényelhetnek fél évre lakhatási támogatást, amennyiben az új munkahely a lakhelyüktől legalább 60 kilométerre fekszik. Ennek összege a minimálbér 70 százaléka, azaz havonta 186 760 forint lehet - ismertette a szakértő.



Az áprilisban induló, a 30 év alatti fiatalok számára elérhető Ifjúsági Garancia Plusz program keretében hasonló feltételekkel havi 180 ezer forint albérlettámogatás igényelhető. Ezért az összegért viszonylag széles kínálatból válogathatnak lakást az érintettek - fogalmazott.



A munkába állókat célzó állami támogatások mellett a munkaadók adómentesen is támogathatják a dolgozóik lakhatását - idézte a közlemény Balogh Lászlót, aki szerint ez kifejezetten vonzóvá teheti a lakhatást ingyenesen biztosító munkahelyeket. Ehhez az is elegendő, hogy a munkaadó olyan legalább kétszobás lakást béreljen, ahova egyszerre több munkavállaló költözik be - tette hozzá a szakértő.



Az ingatlan.com márciusi adatai szerint a fővárosban egy egyszobás lakásért 180 ezer forintot kellett fizetni átlagosan, míg a kétszobás lakások átlagos lakbére 268 ezer forint volt.