Gazdaság

A GVH az online térben is figyel a fogyasztóvédelemre

A mesterséges intelligencia robbanásszerű terjedése torzíthatja a versenyt a digitális ágazatokban és kiszolgáltatottabb helyzetbe hozhatja a fogyasztókat. 2024.03.14 23:30 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

A Gazdasági Versenyhivatal (GVH) nagy hangsúlyt helyez a fogyasztók védelmére az online térben is, és elemzi a mesterséges intelligencia piaci versenyre gyakorolt hatását is - közölte a GVH csütörtökön az MTI-vel.



A GVH fogyasztóvédelmi világnap - március 15. - alkalmából kiadott közleménye szerint a mesterséges intelligencia robbanásszerű terjedése torzíthatja a versenyt a digitális ágazatokban és kiszolgáltatottabb helyzetbe hozhatja a fogyasztókat.



A GVH is kezdeményezett már eljárást a mesterséges intelligencia alkalmazásához kapcsolódóan: a Microsofttal szemben 2023-ban indult eljárás, amiért a vállalat valószínűleg nem tájékoztatja a fogyasztókat megfelelően a mesterséges intelligencián alapuló chat funkciót használó keresőjéről.



A közleményben emlékeztetnek, hogy az új fogyasztóvédelmi kihívásra tekintettel a GVH idén piacelemzést kezdeményezett a mesterséges intelligencia hatásairól a versenyre és a fogyasztói döntésre.



Az online térben máskor is volt már szükség intézkedésre nemzetközi nagyvállalatok ellen. Az elmúlt években a Google és a PayPal számára írt elő versenykorrekciós kötelezettségeket a GVH, az Apple és a Booking.com pedig jelentős versenyfelügyeleti bírságokat fizetett. A világ egyik legnagyobb e-kereskedelmi piacterével, a Wish-sel szembeni vizsgálat tavaly februárban ért véget, szintén tavaly, november végén zárult le a TikTok elleni nemzetközi hatású ügy. A Temu üzemeltetőjével szemben pedig csütörtökön kezdődött versenyfelügyeleti eljárás, amiért az internetes piactéren a cég vélhetően megtéveszti az ügyfeleket - írták.



Arra is kitértek, hogy a GVH a fogyasztói tudatosság növelése érdekében kommunikációs kampányokban és online tájékoztatásokban hívja fel a figyelmet az vásárlások veszélyeire, a Digitális Tudatosság Program pedig a gyermekek védelmét szolgálja, de kiemelt célnak tekintik az idősek és a betegek védelmét is.



A versenyhatóság együttműködik a társhatóságokkal és kormányzati szervekkel, hiszen a magyar fogyasztóvédelemben meghatározó szerepet vállalnak a szakmai irányító Igazságügyi Minisztérium mellett a fővárosi és vármegyei kormányhivatalok, a Magyar Nemzeti Bank (MNB) pénzügyi felügyelete és a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (NMHH) is - írták a közleményben.