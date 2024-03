Gazdaság

GVH: az online árfigyelő rendszernek is köszönhető az élelmiszer-infláció mérséklése

Az online árfigyelő az idén is folyamatosan elérhető, a GVH által működtetett rendszer továbbra is biztosítja az árak összehasonlíthatóságát és hozzájárul azok kordában tartásához. 2024.03.09 06:04 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

A célzott kormányzati intézkedések és a jegybank lépései mellett a Gazdasági Versenyhivatal (GVH) aktív beavatkozásainak, így az online árfigyelő rendszernek is köszönhető az élelmiszer-infláció mérséklése - közölte a GVH pénteken az MTI-vel.



A Központi Statisztikai Hivatal (KSH) pénteki adatai alapján a 2022. decemberi 44,8 százalékos csúcshoz képest alig 14 hónap alatt kevesebb mint a huszadára zuhant az élelmiszerárak emelkedése - mutattak rá.



Hangsúlyozták, hogy az online árfigyelő az idén is folyamatosan elérhető, a GVH által működtetett rendszer továbbra is biztosítja az árak összehasonlíthatóságát és hozzájárul azok kordában tartásához.



Az árfigyelőben a 2023. július 1-jei indulása óta megfigyelt 62 termékkategória döntő többségében csökkentek az átlagárak, egyes termékeknél 20-30-40 százalékkal - hívta fel a figyelmet a GVH.



Emlékeztettek, hogy az árfigyelő 2024. január 13-tól újabb 16 termékkategóriával bővült, és bekerültek a rendszerbe a laktóz-, tejfehérje- és gluténmentes termékek. Így már 78 termékkategóriában - ami napi szinten csaknem 2000 különböző élelmiszerterméket jelent - hasonlíthatják össze a boltokra szűkített árakat a vásárlók.



Hozzátették, hogy a GVH és a Nemzetgazdasági Minisztérium (NGM) együttműködésével létrehozott, az IdomSoft Zrt. által fejlesztett online árfigyelőt a marketing szakma is elismeri: az oldal Minőségi-díjat kapott a Magyar Marketing Szövetség és az Internet Marketing Tagozat által szervezett "Az Év Honlapja" pályázaton.