Megérkeztek az ALDI üzleteibe a visszaváltható italospalackok

A most megjelent visszaváltási díjas termékek címkéjén már megtalálható a visszaváltási díjra vonatkozó logó, valamint a díj mértéke, amelynek összege a kasszánál automatikusan hozzáadódik a termék árához.

Az ALDI valamennyi áruházában üzembe álltak a visszaváltó automaták, a vásárlók pedig már megtalálhatják a polcokon az első visszaváltható palackokat, amelyeket a csomagoláson található visszaváltási logó és az ártáblán is feltüntetett pluszinformációk segítségével azonosíthatnak - közölte az áruházlánc az MTI-vel.



A közlemény emlékeztet: a 2024-ben indult üvegvisszaváltási rendszer bevezetésével a visszaváltási díjjal forgalomba hozott egyszer használatos PET, fém és üveg italospalackokat, illetve italosdobozokat már a visszaváltási díjjal terhelten lehet megvásárolni. A hatályos jogszabályok értelmében a 400 négyzetméternél nagyobb eladóterű üzleteknek kötelező visszaváltó automatákat telepíteniük. A fogyasztók ezeknél adhatják le az érintett palackokat, leadáskor a visszaváltási díj a fogyasztó részére visszajár.



A most megjelent visszaváltási díjas termékek címkéjén már megtalálható a visszaváltási díjra vonatkozó logó, valamint a díj mértéke, amelynek összege a kasszánál automatikusan hozzáadódik a termék árához. A visszaválthatóságot a polcokon kihelyezett ártáblán külön is jelölték.



A vásárló a palackonként 50 forintos visszaváltási díjat a kiállítás helyén levásárolható kuponként kapja meg. A levásárlás mellett jótékony célra is felajánlható az összeg, a bankszámlára történő azonnali átutalás pedig - a MOHU tájékoztatása szerint - várhatóan áprilistól lesz elérhető - írták.