Biztosítás

A szökőév miatt egy nappal előbbre került kgfb-díjfizetés határideje

A szökőév miatt idén nem március 1., hanem február 29. éjfél a kötelező gépjármű-felelősségbiztosítást (kgfb) határideje - közölte az MTI-vel szerdán a Független Biztosítási Alkuszok Magyarországi Szövetsége (FBAMSZ).



Annak a majdnem 80 ezer gépjármű-tulajdonosnak, akik az év végi kampányban, január elsejével kötöttek új kötelező gépjármű-felelősségbiztosítást, arra is figyelniük kell, hogy az összegnek a határidőre a biztosító számláján kell lennie. Emiatt az utolsó napon már sem a csekket, sem az internetes bankkártyás fizetést nem javasolják, mert az összeg így nem fog időben megérkezni. Február 29-én már csak a személyes befizetés és az azonnali átutalás a biztos, csekken pedig legkésőbb a hétfői feladás. Aki ügyfélszolgálaton fizetne, arra is figyelnie kell, hogy pénztárt nem működtet mindegyikük.



Hozzátették, hogy a késedelmes ügyfelek nem hivatkozhatnak az értesítés hiányára, a fizetési határidő számontartása a gépjármű forgalmi engedély szerinti üzembentartójának felelőssége. Aki ennek nem tesz eleget, annak a határidőt követő napon törlik a szerződését, újrakötéskor pedig fedezetlenségi díjat is kell fizetnie - írták.