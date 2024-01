Rekord

NGM: minden eddiginél magasabb összeg, 445 milliárd forint érkezett 2023-ban a SZÉP-kártyákra

2023-ban összesen 445 milliárd forintot töltöttek fel a munkáltatók a Széchenyi Pihenő Kártyákra, ami negyedével, azaz több mint 90 milliárd forinttal haladta meg a 2022-ben látott összeget (354,7 milliárd forint) - hívta fel a figyelmet hétfői közleményében a Nemzetgazdasági Minisztérium (NGM).



Decemberben ráadásul kiemelkedő szintet ért el a feltöltések mértéke: 2023 utolsó hónapjában 83 milliárd forint érkezett a dolgozók SZÉP-kártyájára. Ez 58 százalékkal volt magasabb, mint a 2022 decemberében (52,4 milliárd forint) feltöltött összeg.



Az NGM kiemelte: 2023-as rekord-feltöltéshez a kormány döntése is hozzájárult. A kormány a családok védelmében ugyanis korábban arról döntött, hogy 2023. augusztus 1. és 2023. december 31. között a munkáltatók az éves - 450 ezer forintos - kereten felül a SZÉP-kártyákra egyszeri, legfeljebb 200 ezer forint összeget utalhatnak. Az intézkedésnek köszönhetően így 2023-ban 650 ezer forintra emelkedett a rendkívül kedvező adó- és járulékfizetés mellett adható munkavállalói elismerés keretösszege, valamint ebben az időszakban a SZÉP-kártyákon rendelkezésre álló összegeket a családok hidegélelmiszerek vásárlására is felhasználhatták.



Az intézkedés hatására közel 5 ezer új munkáltató lépett be a SZÉP-kártya rendszerébe, továbbá a munkáltatók 30 százaléka biztosította a megnövelt összeget.



2023-ban kártyabirtokosok összesen 449,4 milliárd forintot költöttek, amelyből a decemberi költések összege 64,2 milliárd forintot tett ki, 87 százalékkal volt többet, mint a 2022 decemberi költések összege (34,4 milliárd forint).



A kormány intézkedésének hatására a családok tavaly augusztusban, szeptemberben, októberben, novemberben és decemberben összesen 53,9 milliárd forintot fordítottak élelmiszervásárlásra. Az adatok arra is rámutatnak, hogy az élelmiszervásárlás lehetősége nem a turisztikai célú fogyasztástól vonta el a forrást, hanem azon felül realizálódott további költés.



A várakozásoknak megfelelően a SZÉP-kártya kedvezményes keretének kibővítése eredményesen járult hozzá a családok megvédéséhez és a gazdaság megerősítéséhez, egyaránt bővítette a turisztikai keresletet, miközben a felhasználás kibővítése számottevően növelte a családok vásárlóerejét. Az intézkedés növelte a fogyasztást, segítve többek közt az élelmiszeripart, végső soron pedig a gazdasági növekedés helyreállítását - sorolta az NGM.

A közleményben megerősítették: 2023 az inflációcsökkentés éve volt, a kormány intézkedéseinek köszönhetően decemberre minden várakozást felülmúlva 5,5 százalékra csökkent az infláció mértéke. 2024-ben a kormány helyreállítja a növekedést. A kormány célja, hogy idén újra dinamikusan, 4 százalék körüli mértékben növekedjen a GDP. Ennek érdekében három területen kell előrelépni: az óvatossági motívum fokozatos oldásával és a bizalom erősítésével növelni kell a fogyasztást; helyre kell állítani a belgazdasági termelést és 25 százalék felett kell tartani a beruházásokat; továbbá tovább kell növelni a munkaerőpiaci aktivitást - olvasható az NGM közleményében.