Gazdaság

Napenergia Plusz Program - hétfőn kezdődik a lakossági előregisztráció

A január 15-én megnyíló lehetőséggel élő háztartások vissza nem térítendő forrást kaphatnak a zöldenergia termeléséhez és későbbi fogyasztásra eltárolásához. 2024.01.12 22:30 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

A családok hétfőtől nyújthatják be előregisztrációs kérelmeiket - hívta fel a figyelmet pénteki közleményében az Energiaügyi Minisztérium (EM).



A folytatásban a sikeres előregisztrációt követően adhatnak majd be támogatási kérelmet a már megkötött kivitelezői szerződéssel rendelkezők. A kormány ingatlanonként akár 5 millió forintos hozzájárulással segíti a családokat áramszámlájuk csökkentésében.



A minisztérium emlékeztetett, hogy a 75 milliárd forintos keretösszegű Napenergia Plusz Program lehetőséget teremt a saját tulajdonú lakóingatlannal, haszonélvezeti joggal vagy lízingszerződéssel rendelkező magánszemélyek számára, hogy vissza nem térítendő támogatással megújuló energiaforrással lássák el lakóépületeiket. A beruházásoknak köszönhetően napelemből és tárolóból álló rendszerekkel bővülhetnek tovább a hazai napenergia kapacitások.



A költségek kétharmadának átvállalásával a háztartások kiadásai legfeljebb 10 év alatt megtérülhetnek. A támogatott családok nagyobb mértékben válnak képessé az energetikai szempontú öngondoskodásra, hatékonyabban mérsékelhetik rezsiterheiket - mutatott rá az EM.



A teljes dokumentáció és a közreműködők feladatait időrendben bemutató folyamatábra elérhető a támogató NFFKÜ - Nemzetközi Fejlesztési és Forráskoordinációs Ügynökség Zrt. https://napenergiaplusz.nffku.hu/ oldalán. A kivitelezők december eleje óta jelentkezhetnek a Napenergia Plusz Programba, már több mint félezer vállalkozás kapott jóváhagyást regisztrációjához.



A 2024. január 15-én 10 órától élesedő lakossági előregisztrációhoz ügyfélkapus azonosító szükséges. Alapdokumentumként minden pályázónak fel kell töltenie személyi okmányait, a lakóingatlan 30 napnál nem régebbi tulajdoni lapját és a legutolsó elszámolási időszakra vonatkozó villamosenergia-számlát. Egyes speciális esetekben további nyilatkozatok, meghatalmazás csatolására is szükség lehet - ismertette a részleteket az Energiaügyi Minisztérium.



Az előregisztráció jóváhagyásáról a támogató 15 munkanapon belül dönt. A pályázó ezután jelölheti ki a három lehetséges kivitelezőt, akik közül a rendszeren keresztül beérkező ajánlataik alapján választhat. Támogatási kérelmeket az aláírt kivitelezői szerződéssel rendelkezők nyújthatnak majd be. Az adminisztrációt jelentősen megkönnyíti a szerződésminta kötelező használata. A kérelem kedvező elbírálása esetén, a támogatói okirat kiadásával válik hatályossá a vállalkozási szerződés. A program jóvoltából megépülő modern napelemes rendszerek automatikusan bruttó elszámolásban működnek majd.

A minisztérium hangsúlyozta: a zöldenergia a magyar gazdaság jövője. A tiszta technológiák alkalmazása erősíti Magyarország versenyképességét és energiaszuverenitását. A környezetkímélő módon megtermelt energia helyi felhasználása hozzájárul a klímacélok eléréséhez, tehermentesíti az áramhálózatot. A megújuló részarány növelésével, a fosszilis termelés visszaszorulásával szén-dioxid-kvóták szabadulhatnak fel, amelyek értékesítése növelheti a költségvetés bevételeit.



Háztartási méretű kiserőműből már több mint negyedmillió működik Magyarországon. A Napenergia Plusz Program az előzetes kalkuláció szerint mintegy 15 ezer családot támogatva segíti elő, hogy a korszerű berendezések száma tovább növekedjen - írta közleményében az EM.