Gazdaság

Kockázati tőkéből folytatja nemzetközi terjeszkedését a Polcz Food

Szlovákia után jövőre további öt európai országban terjeszkedne a tartósítószerek nélküli készételeket gyártó Polcz Food Kft. (korábban Adalékmentesen Kft.) több mint félmilliárd forintos kockázati tőkebefektetésből.



A céget 2018-ban alapította két fiatal vállalkozó, Kertész Éva Annamária és Tóth Gábor. A hőkezelésnek és a hermetikus zárásnak köszönhetően termékeik tartósítószerek nélkül is egy évig eltarthatók hűtés nélkül. Az adalékanyagok nélkül készült ételek glutén-, és tejmentesek és nem tartalmaznak hozzáadott cukrot.



A társaság december elején változtatta nevét Polcz Food Kft.-re, néhány hónappal szlovákiai webshopja elindítása után.



Szlovákia után jövőre Ausztriában és Németországban, majd a lengyel, román és cseh piacon kívánnak megjelenni termékeikkel. A terjeszkedést mintegy 550 millió forint kockázati tőke bevonásból finanszírozzák.



A társaság közleménye szerint az új piacok mindegyikében elérhető lesz a Polcz termékskálája, de új ízekkel és desszertekkel is kísérleteznek.



Az MFB csoporthoz tartozó Hiventures a cég alapítása óta jelen van a társaságban. A Hiventures Növekedési befektetési programjához új társként a Bonitás Befektetési Alapkezelő Zrt. által kezelt Bonitás Kockázati Tőkealap II lépett be - írták.



A pénzügyi befektetés mellett a Bonitas iparági kapcsolatrendszerével, a beszerzéstől egészen az értékesítési hálózat bővítéséig tud szakmai segítséget nyújtani a cégnek - idézte a közlemény Jánoki Lászlót, a Bonitás Befektetési Alapkezelő Zrt. vezérigazgató-helyettesét.



A nyilvánosan elérhető adatok szerint a társaság nettó árbevétele 468,0 millió forintról 600,3 millió forintra nőtt 2021-ról 2022-re, az adózott eredmény ugyanebben az időszakban 10,4 millió forintról 24,9 millió forintra emelkedett.