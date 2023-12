Önkormányzat

Karácsony: 2024-ben is folytatódik az önkormányzat és a fővárosi cégek munkavállalóinak béremelése

Budapest 2024-es költségvetése biztosítja a béremelést a fővárosi önkormányzat és a fővárosi cégek munkavállalóinak - közölte a főpolgármester csütörtökön a Facebook-oldalán.



Bejegyzésében Karácsony Gergely azt írta: "megállapodtunk a szakszervezetekkel, a szerdán elfogadott költségvetés biztosítja a béremelést a Budapest-család dolgozóinak".



A fővárosi önkormányzat és 16 szakszervezet bérpolitikai megállapodása rögzítette, hogy 2024-ben a fővárosi dolgozók béremelésének egy főre jutó átlagos mértéke 13,5 százalék lesz - közölte a politikus, hozzátéve: annak érdekében, hogy a Budapest-család minden munkavállalójának 2024 februárjában már a megemelt januári bért lehessen kifizetni, a tárgyalások soron kívül megkezdődnek a munkáltatókkal.



Közölte: az érdekképviseletekkel egyetértettek abban is, hogy a Budapestet érő "kormányzati sarcpolitikának" ellenállva sikerült az erre az évre kitűzött bérfejlesztést megvalósítani, és még több területre kiterjesztették a "Budapest-pótlékot" is.



Egyetértettek abban is, hogy a budapesti közszolgáltatásoknál tapasztalható munkaerőhiányra nem a harmadik országbeli kölcsönzött munkavállalók alkalmazása, hanem a belső munkaerőtartalékok feltárása, lakhatási támogatás, képzési programok és a bérek emelése lehet a megoldás - olvasható a bejegyzésben.