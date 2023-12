Ünnep

Több kereskedelmi üzletlánc zárva lesz december 24-én

Az ALDI-áruházak év végi nyitvatartása: - 2023. december 22–23.: valamennyi áruház a megszokottnál 1 órával tovább, de legfeljebb 22:00-ig tart nyitva

- 2023. december 24.: 07:00–12:00

- 2023. december 31.: 07:00–16:00

Az élelmiszer-üzletláncok közül a Penny és a Lidl valamennyi üzlete zárva lesz december 24-én, a Spar is zárva tartja a legtöbb saját üzletét a bevásárlóközpontok kivételével, hasonlóan a Rossmann drogérialánchoz, nem nyitnak ki a JYSK és a Diego lakberendezési üzletei sem. A megelőző napokban azonban a boltok jellemzően hosszabb nyitvatartással várják majd a vásárlókat.



A Penny Market Kft. vezetése a munkavállalói és a vásárlói érdekeit megvizsgálva döntött úgy, hogy december 24. és 26. között 230 magyarországi üzletét egységesen zárva tartja. Az üzletlánc december 22-én és 23-án meghosszabbított nyitvatartással, este 22 óráig várja a vásárlókat, december 27-től pedig már a szokásos üzemidőben tartanak nyitva. Az üzletlánc jelenleg 230 üzletet, 3 logisztikai központot üzemeltet és csaknem 5000 munkatársat foglalkoztat Magyarországon.



A Lidl Magyarország szintén jelezte, hogy mind a 200 üzletük zárva tart december 24-én. A társaság az MTI-nek küldött közleményében a család fontosságára hivatkozott, amikor úgy döntöttek, hogy a szeretet ünnepére mind a 8500 munkavállalójuk számára szabadnapot biztosítanak. Vásárlóik érdekeit is szem előtt tartják, akiket december 23-án meghosszabbított nyitvatartással várnak.



A Spar Magyarország azt közölte, hogy a karácsonyi ünnepekre való nyugodt, békés odafigyelés érdekében december 24-én zárva tartja saját üzemeltetésű üzleteinek jelentős részét, kivéve az INTERSPAR-okat és egyes bevásárlóközpontokban lévő SPAR és City SPAR szupermarketeket. Az INTERSPAR hipermarketek, valamint egyes bevásárlóközpontokban lévő SPAR és City SPAR szupermarketek nyitva lesznek december 24-én déli 12 óráig, így azok a munkatársak, akik ezen a napon dolgozni fognak, 100 százalék túlóra pótlékban részesülnek - közölte a vállalat. A franchise üzletek - SPAR partner, SPAR market -, valamint a töltőállomásokon található egységek - OMV-SPAR express, Orlen-DESPAR - maguk döntenek a nyitvatartásról.



Az élelmiszer-üzletláncok közül az Aldi Magyarország a korábbi évekhez hasonlóan idén december 24-én is, országosan egységesen 12 óráig nyitva tartja valamennyi áruházát. Az üzletlánc magyarországi foglalkoztatottjainak 75 százaléka a korábbi évekhez hasonlóan idén december 24-én is pihenőnapját tölti, a 171 üzlet működését a munkatársak negyede biztosítja, akik a jogszabályoknak megfelelő túlórapótlékban részesülnek. Az áruházaik december 22-én és 23-án a megszokottnál 1 órával tovább, de legfeljebb 22 óráig tartanak nyitva - közölte a vállalat.



A Rossmann a cég honlapján azt közölte, hogy szabadnapot biztosít munkatársai számára december 24-én, így ezen a napon több mint 200 üzletüket zárva tartják. Hozzátették, hogy zajlik az egyeztetés azokkal a bevásárlóközpontokkal, ahol kötelező érvényű nyitvatartás vonatkozik a Rossmann üzletekre is, a társaság bízik abban, hogy itt is zárva tudnak majd tartani.

A JYSK dán lakberendezési kiskereskedelmi lánc mind a 94 magyarországi áruháza zárva tart december 24-én. A JYSK üzletei 2018 óta, azaz idén hatodik éve tartanak zárva karácsonykor országszerte - közölte a cég.



A magyar tulajdonú Diego teljes magyarországi bolthálózata december 24-én és 31-én is zárva lesz. A cég arról tájékoztatott, hogy idén egységesen döntöttek a zárvatartásról a lakberendezési üzleteket üzemeltető franchise partnereik, míg a korábbi években erről egyedileg határozott a Diego 100 magyarországi üzletét működtető közel 80 magyar családi vállalkozás.