Környezetvédelem

Kampányt indít a Mastercard a tudatos költekezésre

Az ünnepi vásárlási szezon előtt Green Friday néven kampányt indított a Mastercard partnereivel, hogy felhívják a figyelmet a tudatos költekezésre, a környezettudatos vásárlásra.



A Mastercard MTI-nek küldött hétfői közleménye szerint kezdeményezésükhöz a magyar bankok közül csatlakozott a Magyar Cetelem Bank, a Gránit Bank, az OTP Bank, a Magnet Bank, az MBH Bank és a Raiffeisen Bank, az acióban részt vesz a Kifli.hu és BKK is.



A kampány szakmai partnere a Környezetvédelmi Szolgáltatók és Gyártók Szövetsége valamint a GreenSense cég.



Az akció 2023. november 17. és december 5. között tart.



A Green Friday kampány elsődleges célja, hogy a megfontoltabb vásárlási szokásokat ösztönözze az ünnepi időszak közeledtével - írják a közleményben.



A tájékoztatás szerint a kampány időszaka alatt a Mastercard honlapján egy dedikált microsite segíti azokat, akik szeretnének előre lépni a tudatos vásárlások terén, a legfontosabb tippek a résztvevők social media csatornáin is elérhetők lesznek.



A kezdeményezéssel a Fény utcai piacon, a Czakó Piaczon, valamint néhány résztvevő banknál is lehet majd találkozni. Ezeken a kitelepüléseken egy szakértő és egy influenszer is részt vesz, így hasznos tanácsokat kaphatnak a vásárlók.



Szalkai Réka, a Mastercard magyarországi marketingigazgatója a közelményben kiemelte, bár fontos a digitális fizetés kényelme, de az is elengedhetetlen, hogy a vásárlások a fenntarthatóság szem előtt tartásával történjenek.



A közleményben hangsúlyozták, a Mastercard évek óta elkötelezett a globális klímacélok elérése mellett. A technológiai vállalat 2020-ban megalakította a Priceless Planet Koalíciót, amelynek célja, hogy a vállalatok és a fogyasztók összefogásával 100 millió fa helyreállítását finanszírozzák a kibocsátás csökkentése, a biológiai sokféleség javítása, és a helyi közösségek jóléte érdekében.



A Mastercard a svéd fintech céggel, a Doconomyval együttműködve létrehozta a Carbon Calculator-t, amely lehetővé teszi a fogyasztók számára, hogy a banki alkalmazáson keresztül megtekinthessék vásárlásaik becsült szén-dioxid-kibocsátását és faültetések támogatásával akár semlegesítsék is azt. E mellett a cég idén áprilisban jelentette be, hogy felgyorsítva ezirányú erőfeszítéseit, 2028-ig eltávolítja az úgynevezett első használatú PVC műanyagokat a saját hálózatában lévő fizetési kártyákból - írják a közleményben.