A jegybank 15 millió forint bírságot szabott ki a Wáberer Biztosítóra

2023.10.18 23:30 MTI

A Magyar Nemzeti Bank (MNB) 15 millió forint felügyeleti és fogyasztóvédelmi bírságot szabott ki a Wáberer Biztosítóra, egyebek között a kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás (kgfb) és a lakásbiztosítás problémás kárrendezése, a kgfb állománykezelése és díjkalkulációja, az IT-biztonság szintje, illetve egyes biztosítási termékek kapcsán az ügyfelek tájékoztatása és a panaszkezelés miatt.



Az MNB szerdai tájékoztatása szerint átfogó vizsgálatot végeztek a Wáberer Hungária Biztosító Zrt.-nél. A felügyelet megállapította, hogy a kgfb kapcsán a biztosító több esetben nem határidőben tájékoztatta a kötvény- és kárnyilvántartó szervet, illetve az üzembentartót, például a szerződés létrejötte, megszűnése, továbbá díjhátralék esetén. A kárnyilvántartások nem minden esetben tartalmaztak teljes körű, valós, naprakész adatokat, és a károsultak nem mindig kaptak határidőben kellően megindokolt kártérítési javaslatot vagy választ kártérítési igényükre.



Az informatikai biztonsági rendszernél hiányzott a kockázattal arányos vírusvédelem, a riasztások megfelelő kezelése, illetve a nem támogatott rendszerek teljes körű kivezetése. Nem biztosítottak megfelelő erőforrásokat a belső ellenőrzési feladatkör maradéktalan ellátásához, a megfelelőségi vezető pozíciója egy ideig betöltetlen volt, illetve hiányosságok merültek fel a belső szabályozottság kapcsán is - ismertette a jegybank.



A közlemény szerint a Wáberer Biztosító kgfb-díjkalkulációja nem tartalmazott minden kötelező elemet, valamint nem megfelelően írták le a felszámított partnerpótdíj jellemzőit sem. Az ügyfélpanaszok kezelése során nem mindig rögzítették megfelelően a szóbeli panaszokat, egyes panaszokat nem válaszoltak meg teljeskörűen, illetve a panasz elutasításakor nem minden esetben nyújtottak megfelelő tájékoztatást a fogyasztóknak a jogorvoslati lehetőségekről.



Az MNB a feltárt jogsértések miatt szabta ki a 14 millió forint felügyeleti és az 1 millió forint fogyasztóvédelmi bírságot. Emellett a biztosítót kötelezték arra, hogy 2024. január 31-i határidővel írásban számoljon be a megtett intézkedésekről.



A bírság összegénél egyebek mellett súlyosító körülménynek minősült, hogy a kgfb-hez kötődő problémák az egész hazai kgfb-piacra kihathatnak, illetve, hogy a kárrendezés és az informatikai biztonság terén az MNB több jogszabálysértést is feltárt. Enyhítő körülménynek minősült ugyanakkor, hogy a biztosító több jogsértés kapcsán azok korrigálásáról vagy annak tervéről már a felügyeleti vizsgálat lezárását megelőzően számot adott - közölte a jegybank.