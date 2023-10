Turizmus

Rekordot ért el a magyar turisták száma Horvátországban az idén

Az idén szeptember végéig közel 696 ezer magyar turista 3,5 millió éjszakát töltött Horvátországban, mindkét adat már most meghaladja - 12, illetve 9 százalékkal - az eddigi rekordnak számító 2019. egészében regisztrált számokat - közölte Ivana Herceg, a Horvát Idegenforgalmi Közösség budapesti igazgatója szerdán sajtótájékoztatón.



A képviseletvezető arról is beszámolt, hogy a teljes horvátországi turisztikai eredmények már most szinte elérték a 2019-es csúcsév összesített adatait. Szeptember végéig 18,7 millió turista 102 millió éjszakát töltött az adriai államban. A legtöbben Németországból, Szlovéniából és Ausztriából érkeztek, Magyarország a hetedik legnagyobb küldőállam volt.



A magyar vendégek száma 696 ezer volt, 20 százalékkal nőtt, az általuk eltöltött 3,5 millió vendégéjszaka 17 százalékkal több a tavalyi egész éves adatnál. Az idén átlagosan 5 napot töltött egy-egy magyar turista Horvátországban.



A magyarok által leglátogatottabb régió ezúttal is a Kvarner-öböl volt, ahol most először meghaladta az egymilliót a magyar vendégéjszakák száma. Ezt követően Isztria, Zadar, Split és Sibenik volt a legnépszerűbb. A városok közül Crikvenicán, Viren, Rovinjban, Porecben és Medulinban nyaralt a legtöbb magyar - részletezte Ivana Herceg.



Ismertetése szerint júliusban és augusztusban járt a legtöbb magyar vendég Horvátországban, 25 százalékuk szervezett úton vett részt, a többség azonban saját maga intézte a foglalását. A magyarok többsége továbbra is a magánszállásokat kedveli, de egyre több a hotelt és kempinget választók aránya.



A horvát turisztikai vezető szerint már a tavaszi hónapokban és ősszel is egyre több magyar vendéget fogadnak Horvátországban.



Hozzátette: Horvátország schengeni övezethez csatlakozása jelentősen megkönnyítette az utazást, hiszen megszűnt a határellenőrzés. Ugyanakkor jelezte, hogy emelkedtek idén az árak Horvátországban is, nem annyira az euró bevezetése, mint inkább az egész Európában tapasztalt infláció miatt.



Mladen Andrlic, Horvátország budapesti nagykövete a sajtótájékoztatón kiemelte, hogy a több mint 25 éve Magyarországon jelen lévő horvát turisztikai szervezet történetében az idei szezon volt a legjobb.