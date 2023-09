Légi közlekedés

Új útvonallal és járatokkal bővít a Wizz Air októberben

A Wizz Air a megnövekedett kereslet miatt bővíti kilenc népszerű útvonalán a magyar fővárosból induló járatok számát, együttesen 14 új járattal hetente. Emellett október elejétől az egyiptomi üdülőváros, Sarm es-Sejk is közvetlenül elérhető lesz Budapestről heti két alkalommal - közölte a társaság az MTI-vel szerdán.



A közlemény szerint Abu Dhabi, Hurghada, Madeira és Tenerife mellett Alicante, Madrid és Milánó is könnyebben elérhetővé válik a magyar fővárosból: a Wizz Air minden korábbinál több járatot kínál hetente ezekre a desztinációkra. Emellett a Bázelbe és Keflavíkba tartó járatok száma is bővül.



A sűrített járatok és az új útvonal október 6-i indulással foglalhatóak, a jegyek már elérhetőek a Wizz Air weboldalán és applikációján keresztül.



A Wizz Air jelenleg 185 Airbus A320 és A321 típusú repülőgépből álló flottát üzemeltet. A légitársaságot a 2023. március 31-ével végződő pénzügyi évben 51,1 millió utas választotta.