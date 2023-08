Energiaválság

EM: közel 300 millió köbméter gázról állapodott meg az MVM és a török BOTAS energiavállalat

A kormány célja hazánk energiafüggetlenségének növelése, ennek érdekében az MVM energiatársaság közel 300 millió köbméter földgáz vásárlásáról állapodott meg a BOTAS török földgáz nagykereskedővel és szállítórendszer-üzemeltetővel - tájékoztatta az Energiaügyi Minisztérium vasárnap az MTI-t.



Közleményükben azt írták: a két társaság további együttműködési lehetőségeiről - többek között a folyamatban lévő CCGT beruházásokról - Czepek Gábor, az Energiaügyi Minisztérium közigazgatási államtitkára, az MVM igazgatóságának elnöke megbeszélést folytatott Alparslan Bayraktar török energiaügyi miniszterrel vasárnap Budapesten. Az egyeztetésen részt vett továbbá Burhan Özcan, a BOTAS török állami energiatársaság vezérigazgatója, Mithat Aydin, a társaság vezérigazgató-helyettese, Fazekas László, az MVM gazdasági vezérigazgató-helyettese és Fritsch László, a MVM CEEnergy Zrt. vezérigazgatója.



Emlékeztettek: a háború és szankciók okozta nemzetközi energiaválság egész Európában veszélybe sodorta az ellátás biztonságát és történelmi magasságokba növelte az energiahordozók világpiaci árát.



Jelezték, hogy a magyar kormány ebben a helyzetben is mindent megtesz az ellátásbiztonság megőrzéséért és az átlagfogyasztásig fenntartott rezsicsökkentéssel Európa legalacsonyabb gáz- és áramárait biztosítja a magyar családok számára. Ezért kiemelten fontos a stabilitás fenntartása, amiben a korábbiaknál is jobban felértékelődött az európai földgázellátás alternatív, stratégiai jelentőségű diverzifikációjának otthont adó Törökország szerepe.



A tárgyaláson a felek méltatták a BOTAS és az MVM Csoport együttműködését, amelyben a magyar cég - a korábbi tárgyalások eredményeképpen - összesen 275 millió köbméter földgázt vásárol meg török partnerétől. A földgázkereskedelmi szerződés részleteit ez év végéig dolgozzák ki a felek, így a társaságok a jövőben is folytatják az egyeztetéseket - olvasható a tárca közleményében.