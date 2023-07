Gazdaság

GFM: kiemelkedő siker a Dunaferr eladása

Kiemelkedő siker a Dunaferr eladása, mert az elmúlt 30 évben nem nagyon van példa arra, hogy felszámolás alatt álló termelő cég megmenekült volna - mondta Fábián Gergely, a Gazdaságfejlesztési Minisztérium (GFM) iparpolitikáért felelős államtitkára a Világgazdaságnak.



A gazdasági portál felidézi, hogy a GFM a héten jelentette be: a Liberty Steel mintegy 20 milliárd forintért megvette a felszámolás alatt álló vasművet.



Az államtitkár elmondta: a felszámolás még zajlik, a következő hetekben értékesítésre kerülnek a Dunaferr további vagyonelemei. A bevételek a felszámolás alatt lévő cégbe kerülnek, ahonnan a jogszabályoknak megfelelő sorrend alapján elégítik ki a hitelezőket - jelezte.



Az acélgyártáshoz szükséges eszközök, illetve ingatlanok két cégbe kerültek át, amelyekbe apportálni kellett a vagyonelemeket. Így az egyikbe a Hengerművek, azaz a downstream, a másikba pedig az upstream üzletág került, ahova a kokszoló és a kohók tartoznak - ismertette az ügylet részleteit.



Az értékesítés előzményeiről elárulta, hogy a brit hátterű, indiai tulajdonú cég decemberben csehországi gyárából biztosított szénszállítmánynak köszönhetően újraindult az egyik kohó és a hengerművek, a két cég közötti bérmunka megállapodás pedig megalapozta a sikeres értékesítést.



Fábián Gergely hangsúlyozta: az indiai befektető a tulajdonosi jogokat az EU jóváhagyásáig nem gyakorolhatja, de addig folytatja a bérmunkát.



Emlékeztetett: a munkahelyek megvédésében Mészáros Lajosnak, Dunaújváros országgyűlési képviselőjének elévülhetetlen érdemei vannak. A kormány hat hónapra biztosította a vasmű mintegy ötezer dolgozójának a bérét a bérgarancia alapból.



A foglalkoztatottság fenntartása szempontjából Fábián Gergely ígéretesnek nevezte, hogy a cég elkötelezett a munkavállalók iránt, amit a Dunaferr szakszervezetei is megerősítették.



Kiemelte: a Dunaferr eladása mérföldkő, de jelentős átalakításra van még szükség, hogy a cég versenyképessé váljon.



A Liberty Steel Európa legnagyobb acélgyártója, Csehországban, Lengyelországban és Romániában is rendelkezik vasművekkel, amelyek "tökéletesen kiegészíthetik" egymást - mondta.



"A társaság elkötelezett a zöld acélgyártás iránt, ami a magyar gazdasági szempontból azért fontos, mert hazánk közel 4 millió tonna acélt importál évente, miközben több mint egy millió tonna acél hulladékot exportálunk" - tette hozzá.



A Liberty tervei szerint a jövőben magasabb hozzáadott értékű termelésre áll át, és ez 21.-ik századi autóiparra is építő Magyarországnak kedvező - mutatott rá.



Az államtitkár úgy fogalmazott: "'a GFM eddig is rengeteget dolgozott, hogy mederben tartsa a folyamatot és a jövőben is elkötelezettek maradunk, nem dőlünk hátra".