Pénzügy

FBAMSZ: az online utasbiztosítások 7 százalékkal drágultak

2023.06.16 Az átlagosan napi 665 forintos díjon nem érdemes spórolni, mert a biztosítások jelentősen mérséklik az utazások kockázatait.

A május végéig megkötött online utasbiztosítások díja 7 százalékkal drágult a tavalyi azonos időszakhoz viszonyítva - közölte az MTI-vel pénteken a Független Biztosítási Alkuszok Magyarországi Szövetsége (FBAMSZ), amely egyben felhívta a figyelmet: az átlagosan napi 665 forintos díjon nem érdemes spórolni, mert a biztosítások jelentősen mérséklik az utazások kockázatait.



A külföldre készülők harmada ennek ellenére továbbra sem gondoskodik biztosításról, noha a megfelelő ajánlatot gyorsan ki lehet választani a biztosítási alkuszok összehasonlító oldalain. Ilyen védelem annak is jól jöhet, aki egyébként rendelkezik Európai Egészségbiztosítási Kártyával vagy bankkártyához kapcsolódó utasbiztosítással, ugyanis ezek mellett is szükség lehet kiegészítő biztosításra - jelezték.



Kiemelték, hogy a biztosítók egy részének előírása szerint még Magyarország területéről kell megkötni az utasbiztosításokat. Utazás előtt is fennálló betegség általában nem biztosítható, a terhességgel kapcsolatos problémákat sem fedezi minden utasbiztosítás, számos sporttevékenységre kiegészítő biztosítást kell kötni, az értékesebb személyes tárgyakra pedig igen eltérő poggyászbiztosítási feltételek vonatkoznak. Hozzátették, hogy nem lehet utasbiztosítást kötni olyan országba, amelyet háború vagy fegyveres zavargások miatt veszélyesnek, utazásra nem javasolt államnak minősít a Külgazdasági és Külügyminisztérium. Emiatt például egy kárpátaljai látogatásra sem lehet biztosítást kötni - olvasható a közleményben.