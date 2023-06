Ingatlan

Az energetikai korszerűsítés előnyösebb lehet a legjobb pénzügyi befektetésnél

A legjobb befektetés az épületek energetikai korszerűsítése, nagyobb hozamot és kisebb kockázatot biztosíthat a legjobbnak számító pénzügyi befektetéseknél is a Magyar Családi Ház Tulajdonosok Egyesülete szerint.



Közleményükben kiemelik, hogy egy jól megtervezett épületfelújítás jelentős mértékben csökkentheti a tulajdonos költségeit, miközben emeli az ingatlan értékét is.



Különösen azok számára előnyös ez a fajta beruházás, akik gazdaságtalan, költségesen fenntartható házzal rendelkeznek - tették hozzá.



Az egyesület kiemelte, hogy az energetikai korszerűsítés hosszú távra szól, egyszeri beruházásként évtizedekig tartó hatása lehet, az ingatlanokat ezalatt értékesíteni is jobban lehet.



További előny a kisebb kockázat, hiszen az ilyen beruházás folyamatos megtakarítást eredményez. A magas energiaárak még inkább felértékelik a korszerűsítéseket, ráadásul a fenntarthatósághoz is hozzájárulnak - írták.