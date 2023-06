Gazdaság

Fiatalítja flottáját a Waberer

A vállalat az utóbbi években nyerges vontatói jelentős részét lecserélte, a jelenlegi beszerzés is egy további lépés a zöldebb működés érdekében. 2023.06.10 01:30 MTI

Csaknem 2 millió euróból fiatalította flottáját a Waberer's csoport; a cég 45 háromtengelyes és 5 kéttengelyes Berger pótkocsit helyez üzembe a helyi és nemzetközi szállítmányozásában - közölte a Waberer's pénteken az MTI-vel.



A közlemény szerint a vállalat az utóbbi években nyerges vontatói jelentős részét lecserélte, a jelenlegi beszerzés is egy további lépés a zöldebb működés érdekében.



A Berger Ecotrail félpótkocsik 3 tengelyes kivitelben képesek 30 tonnánál nehezebb rakományok, hídelemek szállítására is. Az alacsonyabb önsúly és a nagyobb terhelhetőség közvetetten hozzájárul a károsanyag-kibocsátás csökkentéséhez, egy fuvarral több termék szállítható el, a könnyű rakományoknál pedig a kisebb tömeg mérsékeltebb fogyasztást eredményez, ezzel hozzájárulnak a Waberer's Csoport klímacéljainak megvalósításához is - írták a közleményben.



A Waberer's Csoport Európa meghatározó, saját flottával rendelkező közúti logisztikai vállalata és Magyarország piacvezető komplex logisztikai szolgáltatója. 2800 tehergépjárműből álló modern flottát üzemeltet, és több mint 250 ezer négyzetméter korszerű raktárt kezel, ezzel a régió legnagyobb logisztikai kapacitása felett diszponál. A vállalat részvényeit 2017 óta jegyzik a Budapesti Értéktőzsde prémium kategóriájában. A csütörtökön 2180 forinton zárt. Az elmúlt egy évben a részvény árfolyama 1735 forint minimumot és 2310 forint maximumot ért el.



A Waberer's International árbevétele 11 százalékkal 176,4 millió euróra, a rendszeres kamat- és adófizetés előtti eredménye (EBIT) 146 százalékkal 11,2 millió euróra emelkedett az év első három hónapjában az előző év azonos időszakához képest a cég korábbi közlése szerint.