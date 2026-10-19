Űrkutatás
Széchenyi-díjat kapott az ORION Űrnemzedék Alapítvány
Tízéves tudományos és oktatási tevékenységéért rangos elismerésben részesült az ORION Űrnemzedék Közhasznú Alapítvány, amely az ünnepségen egy különleges ajándékot is átadott: gróf Széchenyi István világűrt megjárt imáját.2026.10.19 14:08ma.hu
Az Év Széchenyi Vállalkozása 2026 – Társadalmi Felelősségvállalás Díját nyerte el az ORION Űrnemzedék Közhasznú Alapítvány. Az elismerést a szervezet az elmúlt tíz évben végzett munkájáért kapta, amelynek középpontjában a fiatalok tudományos érdeklődésének felkeltése, valamint az űrkutatás és a modern technológiák népszerűsítése áll.
Az alapítvány célja, hogy a tudomány és az űrkutatás ne csupán egy szűk szakmai közösség számára legyen elérhető, hanem minél több fiatal számára jelentsen inspirációt és pályaválasztási lehetőséget. A szervezet beszámolója szerint az elmúlt évtizedben több ezer fiatalt sikerült megszólítaniuk programjaikkal.
A díjátadó ünnepségen a Spacejunkie.hu csapata is részt vett, amely az alapítvánnyal együtt ünnepelte az elismerést.
Az esemény különleges pillanata volt, amikor az ORION képviselői átadták a Gróf Széchenyi Család Alapítvány számára gróf Széchenyi István imáját, amely az Orion Seeds to Space küldetés keretében a világűrt is megjárta.
A szimbolikus ajándék a magyar tudományos örökség és a modern űrkutatás közötti kapcsolatot jeleníti meg. Széchenyi István szellemi hagyatéka így egy olyan kezdeményezés részévé vált, amely a következő generációkat kívánja közelebb hozni a tudományhoz és a technológiai fejlődéshez.
Az alapítvány közleményében megköszönte az elismerést mindazoknak, akik az elmúlt tíz évben támogatták munkáját.
A szervezet a következő időszakban is azt a küldetést kívánja folytatni, amelyért a díjat elnyerte: a fiatalok tudományos érdeklődésének erősítését és a jövő technológiai generációinak inspirálását.
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