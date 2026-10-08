Tudomány

Így tudták meg a gyerekei, hogy édesapjuk Nobel-díjat kapott - videó

Megható családi pillanatokat örökített meg a Stanford Egyetem: Karl Deisseroth professzor gyermekeivel osztotta meg a hírt, hogy két német kutatótársával együtt elnyerte a 2026-os orvosi-élettani Nobel-díjat. 2026.10.08 16:10 ma.hu Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Nem mindennapi hírt oszthatott meg gyermekeivel Karl Deisseroth, a Stanford Egyetem professzora. Az amerikai kutató a 2026-os orvosi-élettani Nobel-díj egyik kitüntetettje lett, az egyetem pedig videón mutatta meg, hogyan jelentette be a családjának az elismerést.



Deisseroth két német tudóssal, Peter Hegemann-nal és Georg Nagellel közösen részesült a rangos kitüntetésben. A három kutató az optogenetika kifejlesztéséhez vezető felfedezéseiért kapta a Nobel-díjat.



Az optogenetika az idegtudomány egyik forradalmi módszere, amelynek segítségével a kutatók fény alkalmazásával képesek meghatározott idegsejteket aktiválni vagy gátolni.



A technológia lehetővé teszi annak vizsgálatát, hogy az egyes agysejtek és idegi hálózatok miként befolyásolják a viselkedést, az érzelmeket és más agyi működéseket.



A felfedezés különösen fontos az idegrendszeri és pszichiátriai betegségek kutatásában, mivel korábban nehezen vizsgálható összefüggések feltárását teszi lehetővé. A módszer elsősorban kutatási eszköz, nem pedig általánosan alkalmazott klinikai kezelés.



Karl Deisseroth a Stanford Egyetem biomérnöki, valamint pszichiátriai és viselkedéstudományi professzora. Munkássága hozzájárult ahhoz, hogy a tudósok minden korábbinál pontosabban vizsgálhassák az idegsejtek működését.



A Nobel-díj bejelentése azonban ezúttal nemcsak a tudományos eredmény miatt kapott figyelmet. A Stanford által közzétett videó egy egészen személyes oldalát is megmutatja a történetnek: azt a pillanatot, amikor egy világraszóló tudományos elismerés családi örömhírré válik.