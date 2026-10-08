Tudomány
Így tudták meg a gyerekei, hogy édesapjuk Nobel-díjat kapott - videó
Megható családi pillanatokat örökített meg a Stanford Egyetem: Karl Deisseroth professzor gyermekeivel osztotta meg a hírt, hogy két német kutatótársával együtt elnyerte a 2026-os orvosi-élettani Nobel-díjat.2026.10.08 16:10ma.hu
Nem mindennapi hírt oszthatott meg gyermekeivel Karl Deisseroth, a Stanford Egyetem professzora. Az amerikai kutató a 2026-os orvosi-élettani Nobel-díj egyik kitüntetettje lett, az egyetem pedig videón mutatta meg, hogyan jelentette be a családjának az elismerést.
Deisseroth két német tudóssal, Peter Hegemann-nal és Georg Nagellel közösen részesült a rangos kitüntetésben. A három kutató az optogenetika kifejlesztéséhez vezető felfedezéseiért kapta a Nobel-díjat.
Az optogenetika az idegtudomány egyik forradalmi módszere, amelynek segítségével a kutatók fény alkalmazásával képesek meghatározott idegsejteket aktiválni vagy gátolni.
A technológia lehetővé teszi annak vizsgálatát, hogy az egyes agysejtek és idegi hálózatok miként befolyásolják a viselkedést, az érzelmeket és más agyi működéseket.
A felfedezés különösen fontos az idegrendszeri és pszichiátriai betegségek kutatásában, mivel korábban nehezen vizsgálható összefüggések feltárását teszi lehetővé. A módszer elsősorban kutatási eszköz, nem pedig általánosan alkalmazott klinikai kezelés.
Karl Deisseroth a Stanford Egyetem biomérnöki, valamint pszichiátriai és viselkedéstudományi professzora. Munkássága hozzájárult ahhoz, hogy a tudósok minden korábbinál pontosabban vizsgálhassák az idegsejtek működését.
A Nobel-díj bejelentése azonban ezúttal nemcsak a tudományos eredmény miatt kapott figyelmet. A Stanford által közzétett videó egy egészen személyes oldalát is megmutatja a történetnek: azt a pillanatot, amikor egy világraszóló tudományos elismerés családi örömhírré válik.
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