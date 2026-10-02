Tudomány

Rádiójelet fogtak egy 63 fényévre lévő bolygóról

Csillagászok először észlelhettek közvetlenül rádiósugárzást egy Naprendszeren kívüli bolygóról: a jel nem földön kívüli civilizációtól származik, hanem egy elképesztően erős mágneses tér által létrehozott sarki fényhez köthető. 2026.10.02 18:45 ma.hu Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Ismétlődő rádiójeleket észleltek a Földtől mintegy 63 fényévre található Beta Pictoris b exobolygó irányából. Ha az eredmény a szakmai ellenőrzésen is átmegy, ez lehet az első alkalom, hogy egy Naprendszeren kívüli bolygó saját rádiósugárzását közvetlenül sikerült kimutatni.



A felfedezés hallatán könnyű lenne földön kívüli intelligenciára gondolni, ám a kutatók szerint erről szó sincs.



„Tudom, hogy a rádiójeleket gyakran összekapcsolják a földön kívüli intelligencia keresésével, de ez valami egészen más” – magyarázta Edo Berger, a Harvard Egyetem csillagászprofesszora és a tanulmány egyik szerzője.



A Beta Pictoris b egy hatalmas gázóriás, tömege körülbelül tizenkétszerese a Jupiterének. A kutatók szerint a most észlelt rádiósugárzást a bolygó mágneses tere és az ahhoz kapcsolódó sarki fény hozza létre.



Hasonló folyamat játszódik le a Naprendszerben is. Amikor nagy energiájú, elektromosan töltött részecskék kerülnek kapcsolatba egy bolygó mágneses terével, látványos sarki fény és rádiósugárzás egyaránt keletkezhet. Ilyen rádiójeleket korábban többek között a Jupiternél és a Szaturnusznál is megfigyeltek.



A Beta Pictoris b esetében azonban egészen rendkívüli mágneses térre utalnak a mérések. Berger szerint annak erőssége legalább kétszázszorosa lehet a Jupiter mágneses terének.



A felfedezéshez a dél-afrikai, 64 rádióteleszkópból álló MeerKAT rendszert használták. A kutatókat is meglepte az eredmény: korábban ugyanis azt feltételezték, hogy az exobolygók mágneses tere nagyjából a Jupiteréhez hasonló lehet, ezért rádiósugárzásukat más, alacsonyabb frekvenciatartományban keresték.



A kutatócsoport szerint sikerült elkülöníteniük a bolygóról érkező jelet a központi csillag sugárzásától. A rádiójelet ráadásul többször és több különböző frekvencián is észlelték.

A Beta Pictoris rendszere csillagászati értelemben rendkívül fiatal: mindössze körülbelül 23 millió éves, miközben a Naprendszer mintegy 4,5 milliárd éve alakult ki. A Beta Pictoris b-t 2008-ban fedezték fel, és a rendszer azóta a csillagászok egyik legtöbbet vizsgált fiatal bolygórendszerévé vált.



A rádiósugárzás észlelése azért lehet különösen jelentős, mert a mágneses mező olyan bolygótulajdonság, amelyet rendkívül nehéz közvetlenül vizsgálni. Pedig fontos szerepe lehet egy bolygó légkörének fejlődésében is: a Föld mágneses tere például segít megvédeni légkörünket a napszél töltött részecskéitől.



A felfedezést azonban egyelőre óvatosan kell kezelni. A szeptember 15-én preprintként közzétett tanulmány még nem esett át szakértői lektoráláson. Független kutatók szerint ezért további megfigyelések szükségesek annak végleges igazolásához, hogy valóban a Beta Pictoris b az észlelt rádiósugárzás forrása.



Ha az eredményt megerősítik, új módszer nyílhat az exobolygók vizsgálatára: a csillagászok rádióteleszkópokkal olyan távoli világok mágneses terét és környezetét is tanulmányozhatják, amelyekről eddig ilyen információt gyakorlatilag lehetetlen volt megszerezni.