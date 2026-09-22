Tudomány

Újkőkori csontsípra bukkantak Észak-Macedóniában

Az idei régészeti feltárások során a lelőhely északi részén egy neolitikus építmény maradványaira, valamint számos használati tárgyra bukkantak. Kerámiaedények, nehezékek, egy kétélű balta öntésére szolgáló forma, továbbá agancsból és állati csontból készített eszközök is előkerültek - számolt be róla a macedón sajtó.



A kutatók az idei ásatás egyik legértékesebb leletének a neolitikumból származó csontsípot tartják. A tárgyon megmaradt a fúvónyílás, valamint az a perforáció is, amelyen keresztül a hang távozott. A régészek szerint az ilyen tárgyak rendkívül ritkák Észak-Macedónia legkorábbi régészeti korszakából.



A Kratovo térségében, Sopszko Rudare falu közelében található Cocev Kamen többrétegű régészeti lelőhely, ahol a neolitikumtól egészen a közelmúltig több korszak emberi jelenlétének nyomait azonosították. Korábbi kutatások eneolitikus, késő bronzkori és késő antik használat nyomait is feltárták.

