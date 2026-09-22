Tudomány

Újkőkori csontsípra bukkantak Észak-Macedóniában

Újkőkori, csontból készült sípot találtak régészek az észak-macedóniai Cocev Kamen régészeti lelőhelyen, Kratovo közelében.

2026.09.22 06:23MTI
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Az idei régészeti feltárások során a lelőhely északi részén egy neolitikus építmény maradványaira, valamint számos használati tárgyra bukkantak. Kerámiaedények, nehezékek, egy kétélű balta öntésére szolgáló forma, továbbá agancsból és állati csontból készített eszközök is előkerültek - számolt be róla a macedón sajtó.

A kutatók az idei ásatás egyik legértékesebb leletének a neolitikumból származó csontsípot tartják. A tárgyon megmaradt a fúvónyílás, valamint az a perforáció is, amelyen keresztül a hang távozott. A régészek szerint az ilyen tárgyak rendkívül ritkák Észak-Macedónia legkorábbi régészeti korszakából.

A Kratovo térségében, Sopszko Rudare falu közelében található Cocev Kamen többrétegű régészeti lelőhely, ahol a neolitikumtól egészen a közelmúltig több korszak emberi jelenlétének nyomait azonosították. Korábbi kutatások eneolitikus, késő bronzkori és késő antik használat nyomait is feltárták.

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