November 5-én kezdődik a Magyar Tudomány Ünnepének jubileumi kiadása

November 5-én kezdődik a Magyar Tudomány Ünnepének 2025-ös jubileumi kiadása, amellyel a Magyar Tudományos Akadémia (MTA) alapításának 200. évfordulóját is ünnepli. A rendezvénysorozat napközben és esténként is ingyenes, változatos programokkal várja a közönséget.

Az Akadémia ajánlója szerint a Tudományünnep+ című sorozat esti ismeretterjesztő előadásait kifejezetten a laikus érdeklődőknek szánják, akik aktív résztvevői is lehetnek a beszélgetéseknek, és a rövid előadások után közvetlenül kérdezhetnek a kutatóktól.



A Tudományünnep+ november 5-én indul Szabó Andrea szociológus-politológus előadásával, aki a fiatalok elvándorlásának társadalmi hátterét vizsgálja.



November 7-én Pál Csaba és Papp Balázs biológusok a kórházi fertőzéseket okozó szuperbaktériumok elleni harc legújabb, általuk is fejlesztett eszközeit mutatják be.



November 10-én Pálosfalvi Tamás történész a Nándorfehérvár: egy történet színeváltozásai című előadásában arra keresi a választ, mit tudunk valójában az 1456-os győzelemről, és hogyan formálták a csata képét az irodalmi és filmes feldolgozások. A beszélgetés vendége Medveczky Balázs, a Hunyadi-sorozatban Újlaki Miklóst alakító színművész lesz.



November 11-én Balatonyi Judit a pandémia idején alakuló emberi kapcsolatokról beszél. A programsorozat november 12-én Hansági Ágnes Jókai és a tudományok című előadásával zárul.



A programok helyszíne az Akadémia felújított székházának régi pompájában újjászületett Díszterme, amelyet több mint száz éve nem láthatott így a nagyközönség. Az esti előadásokat követően a Magyar Csillagászati Egyesület tart távcsöves bemutatót az épület előtt.



A részvétel minden programon, előadáson ingyenes, de a férőhelyek korlátozott száma miatt előzetes regisztráció szükséges. A részletekről a tudomanyunnep.hu oldalon olvashatnak az érdeklődők.

A délelőtti, napközbeni programokban idén kiemelt szerep jut a művészetnek. A Széchenyi Irodalmi és Művészeti Akadémia november 6-i programja A művészet autonómiája címmel az irodalom, az építészet, a képzőművészet, a zene- és a filmművészet területein barangol nemcsak szavakban, hanem filmrészletek és cimbalomszó kíséretében is.



A Nők a tudományban hagyományosan a tudományünnep kiemelt programja. November 10-én azt járja körül, hogy milyen szerepet játszottak a nők a különböző tudományterületeken egykor és ma, milyen esélyekkel indultak, illetve indulnak ma a tudományos pályán.



A nap második felében, a pszichológiai tudományok változásával foglalkozó konferencián többek közt arról is szó esik majd, hogy mit jelent a társas kíváncsiság, hogyan okoz a stressz depressziót, vagy miként alakul a nyelv tipikus és atipikus fejlődési utak mentén.



Az MTA200 programsorozat részeként az MTA tudományos osztályai bemutatják történetük legjelentősebb tudományos eredményeit, és a közönség megismerheti az Akadémiát leghosszabban elnöklő Berzeviczy Albert életét és munkásságát is.