Mi történt Rómával a birodalom bukása után?

A Nyugat-Római Birodalom 476-ban ért véget, amikor utolsó császára lemondott a trónról. De Róma városa tovább élt. Mi történt tehát az "Örök Várossal", miután már nem volt a valaha létezett legnagyobb és legtartósabb birodalmak egyikének fővárosa? 2025.07.29 08:13 ma.hu Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

A Nyugatrómai Birodalom 476-os bukása nem jelentette a „Örök Város” végét. Róma tovább élt, bár megváltozott formában, új politikai és társadalmi viszonyok között. A történelemtudomány, a régészet és a genetikai elemzések ma már árnyalt képet adnak arról, hogyan formálódott át a város a birodalom romjain.



A birodalom bukása után Róma komoly politikai vákuumba került, amit több hatalmi szereplő igyekezett betölteni. Az itáliai területeken különböző „barbár” csoportok, köztük a germán eredetű Odoaker és az osztrogót Theodorik is uralmat gyakorolt. A források szerint Theodorik uralma alatt Róma kulturális és társadalmi szempontból még élt és fejlődött. Patronálta az épületeket, fenntartotta a közszolgáltatásokat, sőt még a gladiátorjátékok és cirkuszi látványosságok is folytatódtak. Mindez arra utal, hogy a város nem omlott össze teljesen, hanem újfajta politikai struktúrákba illeszkedett bele.



A vallási viszályok ugyanakkor destabilizálták a város belső életét. A keresztény pápai hivatal már meghatározó szerepet töltött be, ám a pápaválasztások körüli politikai csatározások — mint például az 498-as választás, mely két pápa egyidejű uralmát eredményezte — utcai zavargásokhoz vezettek. Emellett antiszemita pogromok is előfordultak, melyek Róma vallási és etnikai feszültségeiről tanúskodnak. Bár a zsidó közösség Rómában már évszázadok óta jelen volt, a kereszténység dominanciájával nőtt a feszültség a különböző vallási csoportok között.



Theodorik halála után újabb sorsfordító időszak következett be: I. Justinianus, a Bizánci Birodalom császára 535-ben megindította Itáliai hadjáratát, melynek következtében Róma többször is gazdát cserélt. A keleti és nyugati erők harcai közepette a város gyakorlatilag kiürült. Bár a 547-es Marcellinus-krónika szerint 40 napra teljesen el is hagyták, ezt az állítást a történészek túlzásnak tartják, de a népességcsökkenés mértékét senki sem vitatja.



A hatodik század közepére, amikor a bizánciak végleg megszerezték Róma irányítását, a város lakossága a negyedik századi egymilliós csúcsról alig néhány tízezer főre zsugorodott. A pusztulást háborúk, éhínségek, járványok és természeti katasztrófák sora kísérte. A bubópestis és a klímaváltozás is hozzájárult a demográfiai hanyatláshoz, amely a várost szinte felismerhetetlenné tette.



Mindezek ellenére Róma túlélte ezeket a csapásokat. A pápaság jelenléte szimbolikus és tényleges stabilitást nyújtott, és az évszázadok során újra központi szerepbe került, immár nem világi, hanem spirituális értelemben. A tudományos és régészeti kutatások a város folyamatos, ha lassú átalakulását mutatják be, amely során az antik metropolistól a középkori egyházi központig vezetett az út.

Róma története a birodalom bukása után nem csupán hanyatlás története: a város egy új korszakba lépett, ahol más típusú hatalom, más intézmények és új társadalmi struktúrák alakították jövőjét. A tudomány számára Róma e periódusa olyan laboratórium, amely segít megérteni, hogyan képes egy világhatalmi központ túlélni és új identitást formálni a történelem viharaiban.