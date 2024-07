Történelem

Napóleon pisztolyai 1,69 millió euróért keltek el

A fáma szerint Napóleon a kudarcot vallott oroszországi hadjáratot követően, 1814. április 12-ének éjjelén a fontainebleau-i kastélyban ezekkel a pisztolyokkal akarta kioltani saját életét. 2024.07.10 12:01 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Napóleon pisztolyai 1,69 millió euróért (664 millió forintért ) keltek el vasárnap a Párizs közelében lévő fontainebleau-i kastély mellett megrendezett árverésen - számolt e róla a BBC News.



A fadobozban elhelyezett két, arannyal és ezüsttel berakott, valamint Napóleon portréjával díszített pisztoly a párizsi fegyvergyártó, Louis-Marin Gosset műhelyében készült, és előzetesen 1,2-1,5 millió euróra (470-590 millió forintra) becsülték az árukat.



A Osenat árverési ház aukcióján a történelmi ereklyét egy ismeretlen licitáló vásárolta meg. A relikviát azonban a közelmúltban a francia kulturális minisztérium nemzeti kincsnek nyilvánította, amivel azt is megakadályozta, hogy külföldre kerüljön. A rendelkezés nyomán a francia kormánynak 30 hónapja van arra, hogy ajánlatot tegyen a licitálást megnyerő vásárlónak a pisztolyokra.



A fáma szerint Napóleon a kudarcot vallott oroszországi hadjáratot követően, 1814. április 12-ének éjjelén a fontainebleau-i kastélyban ezekkel a pisztolyokkal akarta kioltani saját életét, ám Armand de Caulaincourt tábornok, aki részt vett az orosz hadjáratban, kivette a puskaport a fegyverekből. Napóleon ezért mérget vett be, de túlélte.



A pisztolyokat Napóleon később Caulaincourt-nak ajándékozta, akitől később utódai örökölték.



A vásárló a fegyverek eredeti dobozát is megkapta, valamint több kiegészítő kelléket, köztük egy puskaportartót és töltővesszőket.