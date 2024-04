Tudomány

Denevérvirológiai kutatás kezdődik a Pécsi Tudományegyetemen

Európai denevérekben előforduló vírusok kutatására indított nemzetközi programban vesznek részt a Pécsi Tudományegyetem (PTE) szakemberei - közölte a baranyai felsőoktatási intézmény az MTI-vel.



Azt írták, hogy az egyetemen működő Virológiai Nemzeti Laboratórium a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alapból elnyert 127 millió forintos támogatással indítja el a denevérekben található vírusok vizsgálatával kapcsolatos, OneBAT néven ismert projektet.



Kifejtették: a denevéreké az egyik legváltozatosabb emlőscsoport, nagyon fontos részei a természetes ökológiai rendszereknek. Megfigyelésük során kiderült, hogy számos olyan vírust hordoznak, amely kiváló modell lehet a különböző zoonotikus, vagyis állatról emberre terjedő vírusok elleni küzdelemben, és fontos információkhoz juttathatják a kutatókat a járványok elleni felkészüléshez.



A 13 nemzetközi partner összefogásával megvalósuló program célja az európai denevérekben előforduló vírusok vizsgálata, ökológusok, virológusok és modellezők tudományágakon átívelő konzorciumának segítségével.



A kutatók szeretnék feltárni a természetes vírusgazdák, valamint az alkalmi gazdaszervezetek, a kórokozók és a környezet közötti összetett kölcsönhatásokat, amelyek meghatározzák a fertőző betegségek felbukkanását.



A projektből származó konkrét információkon túlmenően a OneBAT program megvalósítása során olyan innovatív módszerek és eljárások kifejlesztése a cél, amelyekkel lehetővé válik az új fertőző betegségek gyors megismerése, és az ellenük való védekezés kidolgozása.



A kutatásba bevont állatok szerológiai és molekuláris biológiai vizsgálatára szolgáló rapid protokollok kifejlesztésén túl Európa-szerte harmonizált, hosszú távú betegségökológiai felmérések is zajlanak.



A OneBAT program során vevőantennákat is telepítenek Európa több országában, így Magyarországon is, ezek segítenek a repülő állatok viselkedésének, vonulásának vizsgálatában, hozzájárulva az egyre ritkuló és szigorú természetvédelmi oltalom alatt álló denevérek védelméhez is - olvasható a PTE közleményében.