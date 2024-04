Tudomány

A NASA ismét kiértékelhető adatokat fog a Voyager-1 űrszondától

November óta első alkalommal küld a Voyager-1 kiértékelhető adatokat a fedélzeten lévő műszaki berendezések állapotáról és státuszáról. 2024.04.24 19:11 MTI

Több havi zavart kommunikáció után a NASA amerikai űrkutatási hivatal ismét kiértékelhető adatokat fog a Voyager-1 űrszondától, amely a legtávolabb van jelenleg a Földtől - ismertette szerdán az űrszondáért felelős Nasa Jet Propulsion Laboratory (JPL).



"November óta első alkalommal küld a Voyager-1 kiértékelhető adatokat a fedélzeten lévő műszaki berendezések állapotáról és státuszáról" - közölte a JPL, hozzátéve, hogy dolgoznak azon is, hogy tudományos adatokat is küldjön az űreszköz.



A Voyager-1 tavaly kommunikációja november közepétől nem működött megfelelően - írja az MTI. Bár továbbra is volt egy rádiójel, de ez nem nyújtott használható adatokat. A szakemberek egy bonyolult eljárással el tudták érni azt, hogy egy meghibásodott mikrochip ellenére ismért adatokat fogadjanak az űrszondától.



A Voyager-1 már 24 milliárd kilométerre van a Földtől, és a rádiójeleknek több mint 22 órára van szükségük ahhoz, hogy elérjék bolygónkat.



A Voyager-1 1977. szeptember 5-én indult útnak nem sokkal azt követően, hogy a Voyager-2-t 1977. augusztus 20-án elindították. A két űrszonda feladata a külső bolygók megfigyelése volt. Mindkét űreszköz elhagyta már a helioszférát.



Gyakorta voltak kommunikációs gondok, így például tavaly nyáron a NASA képes volt visszaállítani az ideiglenesen megszakadt kapcsolatot a Voyager-2-vel, miután az űrszonda véletlenül elirányította a Földtől antennáját.