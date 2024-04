Tudomány

Elhunyt Peter Higgs Nobel-díjas brit elméleti fizikus

Elhunyt Peter Higgs Nobel-díjas brit elméleti fizikus, aki évtizedekkel az "isteni részecskeként" is emlegetett Higgs-bozon létének tudományos igazolása előtt megjósolta e közvetítő részecske létezését.



Higgs professzort életének 75. évében érte a halál. Elhunytának hírét az Edinburghi Egyetem jelentette be kedden.



A felsőoktatási intézményt tájékoztatása szerint Higgs otthonában, rövid betegség után hunyt el.



Peter Higgs a később róla elnevezett részecske létezéséről szóló elmélet alapjait 1964-ben, az Európai Nukleáris Kutatási Szervezet (CERN) Physics Letters című fizikai folyóiratában közölt rövid kvantumtérelméleti tanulmányában ismertette.



A Higgs-bozon létezését 2012 júliusában bizonyították a CERN nagy hadronütköztetőjével végzett kísérletekkel.



Higgs már a következő évben, 2013-ban - Francois Englert belga fizikussal együtt - átvehette a fizikai Nobel-díjat a részecske létezésének kísérleti igazolásához vezető elméleti munkásságáért.



Peter Higgs 1929-ben született az angliai Newcastle-ben. Édesapja angol, édesanyja skót volt.



A patinás King's College London egyetemen szerzett fizikusdiplomát 1950-ben, majd az Edinburghi Egyetemen kapott vezető kutatói állást.



Tudományos pályafutása során az Imperial College London, illetve a University College London egyetemeken is oktatott és kutatott, majd visszatért a skót főváros egyetemére és végül innen vonult nyugállományba 1996-ban.



A brit tudományos akadémia szerepét betöltő Royal Society is rendes tagjai közé választotta, és több brit egyetem adományozott neki díszdoktori címet.



Peter Higgs más fizikusokkal közösen az 1960-as években kezdett dolgozni azon az elméleten, amely akkori várakozásaik szerint magyarázatot adna arra, hogy a világegyetem alkotórészeinek miért van tömegük.

Olyan részecske után kutattak, amely elképzelésük szerint egyetlen elmélet keretében megmagyarázná az erős és a gyenge kölcsönhatás, illetve az elektromágnesesség jelenségét.



A CERN nagy hadronütköztetőjével végzett kísérletek csaknem öt évtizeddel később igazolták Peter Higgs és tudóstársai elméleti munkásságát.



Higgs eredeti elmélete szerint a részecskéknek a világegyetem kezdetekor, az ősrobbanás pillanatában még nem volt tömegük, de a másodperc mérhetetlenül kis törtrészével később, egy elméleti mezővel végbement kölcsönhatás révén - ez kapta a Higgs-mező nevet - tömeghez jutottak.



Sir Peter Mathieson professzor, az Edinburghi Egyetem rektora és alkancellárja kedd esti megemlékezésében úgy fogalmazott: Peter Higgs meglátásai és képzelőereje révén az egész környező világról alkotott tudáshalmaz gyarapodott, úttörő tevékenysége tudósok ezreire hatott ösztönzőerővel, munkásságának öröksége pedig nemzedékeken át nyújt majd ihletet még több tudósnak.