Az indiai 1 dolláros tabletta lehet a rák gyógyításának kulcsa - jelentés

A mumbai TATA Intézet kutatói olyan pirulát fejlesztettek ki, amely megakadályozhatja a rák kiújulását és 50%-kal csökkentheti a kezelés mellékhatásait - számolt be szerdán az Economic Times.

A mumbai TATA Intézet kutatói olyan pirulát fejlesztettek ki, amely megakadályozhatja a rák kiújulását és 50%-kal csökkentheti a kezelés mellékhatásait - számolt be szerdán az Economic Times. A fejlesztés egy évtizedes kutatás után jött létre.



Az új gyógyszer, az "R+Cu" olyan prooxidánsokat tartalmaz, mint a resveratrol és a réz, amelyek rákellenes "szabadgyököket" hozhatnak létre. Ezek megakadályozzák, hogy a haldokló sejtek az egészséges sejteket rákossá tegyék, miközben a rákos sejteknek a test egyik részéből a másikba történő mozgását, az úgynevezett "áttétképzést" is gátolják.



A kutatók szerint a gyógyszer hatékony lehet a hasnyálmirigy-, a tüdő- és a szájüregi rák kezelésében.



A gyógyszer várhatóan mindössze 100 rúpiába (1,2 dollár) fog kerülni, miközben a rákkezelés ára az egekben van. Az R+Cu az Indiai Élelmiszerbiztonsági és Szabványügyi Hatóság (FSSAI) jóváhagyására vár, és valószínűleg június-júliusban kerülhet piacra.



"A mellékhatásokat patkányokon és embereken is tesztelték, de a megelőzési tesztet csak patkányokon végezték. Körülbelül öt évbe fog telni, mire az embereken végzett kísérletek befejeződnek" - árulta el Dr. Rajendra Badve sebész a Tata Memorial Kórházból az NDTV-nek adott interjúban. Hozzátette, hogy "voltak kihívások a kutatás során", de végül "nagy sikert aratott".



A Tata Memorial Center a világ legrégebbi és legnagyobb rákkutató létesítményei közé tartozik, és az indiai Atomenergiaügyi Minisztérium finanszírozza és irányítja.



A fejleményről hetekkel azután számoltak be, hogy Vlagyimir Putyin orosz elnök azt állította, hogy országa a rákellenes vakcinák kifejlesztésének küszöbén áll. "Jelentős mérföldkőhöz érkeztünk a rák elleni vakcinák és a következő generációs immunmoduláló gyógyszerek kifejlesztésében" - jelentette ki az orosz vezető.



India az elmúlt kilenc évben 30 új rákkórházzal bővült, és további tíz új kórház építése folyamatban van - közölte Narendra Modi miniszterelnök a múlt hónapban. A kormány emellett 150 000 wellness-központot, úgynevezett "Ayushman Arogya Mandirs"-t alakított ki, hogy segítse a rák korai felismerését a vidéki lakosság körében.



Indiában, a világ legnépesebb ázsiai országában az egyik legmagasabb a rákos megbetegedések aránya, és a betegséget a kormányzat egyik fő aggodalomra okot adó problémának tekinti. Az Indian Council of Medical Research-National Cancer Registry Programme szerint az országban a megbetegedések száma a 2022-es 1,46 millióról 2025-re 1,57 millióra emelkedik.