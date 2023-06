Négy új, Naprendszeren kívüli bolygó létét erősítették meg az ESA Cheops űrteleszkópja segítségével

A Tejútrendszer négy új exobolygójának, vagyis Naprendszeren kívüli planétájának létét erősítette meg egy nemzetközi kutatócsoport az Európai Űrügynökség (ESA) és a Svájci Űrhivatal Cheops űrteleszkópja segítségével - jelentette be a berni és a genfi egyetem csütörtökön.



A Tejútrendszer négy csillaga körül kering a négy exobolygó, méretük a Földé és a Neptunusz közé esik, és közelebb keringenek csillagukhoz, mint a Merkúr a Naphoz.



Az exobolygók első nyomait még a NASA Tess küldetése fedezte fel, azonban a Tess műhold 27 naponta változtatja látómezejét, hogy minél gyorsabban letapogassa az égbolt minél nagyobb részét.



"Ez megakadályozza, hogy a Tess hosszabb pályán keringő bolygókat találjon" - magyarázta Hugh Osborn, a berni egyetem munkatársa.



Mindazonáltal a műhold képes volt megfigyelni a bolygók átvonulását a csillagaik előtt. Az átvonulás egy csillagászati jelenség, amikor egy égitest egy másik előtt halad el, kitakarva a fény egy részét. Amikor a Tess két évvel később ugyanazt a területet pásztázta, ismét hasonló átvonulásokat figyelt meg ugyanazon csillagok előtt. Az eredmények ellenére nem lehetett minden kétséget kizáróan bebizonyítani az exobolygók létét, mert még hiányoztak kulcsfontosságú információk.



Ekkor jött a képbe a Cheops űrteleszkóp. A tudósok kiszámították az exobolygók vélhető keringési idejét, és az űrteleszkópot a Tess által már megfigyelt csillagokra irányították a várható átvonulás időpontjában. A Cheopsnak többszöri próbálkozás után sikerült lencsevégre kapnia a bolygókat, megerősítve létezésüket.



A négy frissen igazolt exobolygó fényes csillagok körül kering, így tökéletes jelöltek arra, hogy az amerikai űrkutatási hivatal (NASA) James Webb űrteleszkópja vagy az ESA Ariel-missziója megvizsgálja őket. Spektroszkópjaikkal felfedezhetik, mit tartalmaz a légkörül, és megállapíthatják, milyen a külső rétegeik összetétele - írta az ESA.

