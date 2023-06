Tudomány

A matematikatanításról rendeznek nemzetközi konferenciát Budapesten

A matematikatanítás módszertanával foglalkozó nemzetközi konferenciát rendeznek Budapesten július 10. és 14. között - közölte a Rényi Alfréd Matematikai Kutatóintézet hétfőn az MTI-vel.



A European Society for Research in Mathematics Education (ERME) kétévente tartja meg a CERME konferenciát, amely a kontinens legnagyobb, a matematikatanítás módszertanával foglalkozó tudományos tanácskozása.



A rendezvénnyel lehetőséget kívánnak biztosítani a terület szakembereinek, hogy megismerjék az európai országokban folyó kutatásokat, továbbá kutatói együttműködéseket alakítsanak ki. Az eseményen mintegy 950 kutató vesz részt.



A konferencia célja, hogy a matematikatanítás elméletével, módszereivel foglalkozó európai kutatókat közös gondolkodásra sarkallja, ezáltal a tanácskozás szerkezete némileg eltér a megszokottól - hangsúlyozták.



A résztvevők a mintegy 30 tematikus munkacsoport egyikébe jelentkezhetnek, a tagok a konferencia ideje alatt együtt dolgoznak, majd prezentálják előadásukat.



Sokszínű palettából választhatnak a kifejezetten matematikai területektől - például az algebra, a geometria, a valószínűség-számítás vagy a statisztika oktatásától - a különböző korosztályok matematikatanításán keresztül a technológiai, matematikatörténeti, illetve integrációval foglalkozó témakörökig. Mindez kiváló lehetőséget biztosít számukra az elmélyült munkára és az adott terület legkiválóbb kutatóinak megismerésére.



A munkacsoportok plenáris panelbeszélgetéseken oszthatják meg a többiekkel eredményeiket, ahol már szélesebb körben is lehetőség nyílik a vitára, a kutatók továbbá poszterüléseken is bemutatkozhatnak és kaphatnak visszajelzést munkájukról - ismertették a közleményben.



Két plenáris előadás is gazdagítja a programot, ezeket Lovász László matematikus, a Magyar Tudományos Akadémia korábbi elnöke és Berta Barquero, a barcelonai egyetem oktatója tartja.



Az ERME jövőbeli munkájával és irányaival foglalkozó ülések is lesznek a tanácskozáson, amelynek nemzetközi programbizottságát Paul Drijvers, az utrechti egyetem oktatója, a Freudenthal Intézet tudományos igazgatója vezeti - közölte a kutatóintézet.



Budapest egyúttal a YERME napoknak, a matematika oktatásával foglalkozó fiatal európai kutatók kétnapos rendezvényének is otthont ad, amelyet a hagyományoknak megfelelően a CERME konferencia előtt, július 9-10-én tartanak. Az eseményen mesterszakos hallgatók, PhD-hallgatók, illetve frissen PhD-zett posztdoktorok találkozhatnak és ismerhetik meg az európai matematikaoktatás különböző irányzatait és képviselőiket.