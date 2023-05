A vörös és az ezüst tánca

Látványos égi jelenség figyelhető meg szombaton éjszaka

Június 3-án különlegesen szép, szabad szemmel is látható ritka együttállás figyelhető meg az éjszakai égbolton, amelynek során a Skorpió csillagkép legfényesebb csillaga, a vörösen fénylő Antares közelébe kerül a telihold.



A Svábhegyi Csillagvizsgáló közleményében azt írta: az Antares a nyári égbolt egyik legfényesebb és legszebb színű csillaga, a Skorpió csillagkép legfényesebb tagja. Egy vörös szuperóriás csillag, amely hatalmas méretű, majdnem 700-szor nagyobb átmérőjű, mint a Nap, tömege pedig 12-szer nagyobb.



Június 3-án a telihold pereme és az Antares igen közel kerülnek az éjszakai égbolton. A Hold átmérője 30 ívperc, míg a távolságuk éjfél körül mindössze 19 ívperc lesz, ami igen nagy ritkaság. Bár szabad szemmel a két égitest egymáshoz közel fog látszani, a valóságban 13 milliárdszor távolabb van a Földtől a csillag, mint a Holdtól.



A közlemény szerint a színek összjátéka is lenyűgöző lesz: a Hold kékesfehér-ezüstös fénye és az Antares gazdag, mélyvörös színe közötti éles kontraszt érdekes vizuális összjátékot hoz létre.



A páros szinte egész éjszaka megfigyelhető majd, napnyugta után nem sokkal a délkeleti horizont felett tűnik fel, és hajnali fél 4 körül tűnik el a délnyugati égbolton.



A Svábhegyi Csillagvizsgálóban ebből az alkalomból interaktív programokkal és számos távcsővel várják a látogatókat, akik a telihold sugárkráterei mellett az Antares csillagspektrumát is megvizsgálhatják majd, emellett a kelő Hold vörös korongjában is gyönyörködhetnek.



A látványos együttállás megfigyelésén kívül számos interaktív családi programmal készülnek a szervezők. A pénteki pedagógusnap alkalmából a rendezvényre érkező tanárok ingyenesen látogathatják az eseményt.