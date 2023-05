Orvostudomány

Új eljárást fejlesztettek ki az immunrendszer vizsgálatára Pécsen

Egyetlen csepp vérből meghatározható az immunrendszer működése egy új, a Pécsi Tudományegyetemen (PTE) kifejlesztett innovatív módszer segítségével - közölte a baranyai felsőoktatási intézmény kedden az MTI-vel.



Közleményükben azt írták, hogy a PTE Gyógyszerésztudományi Karának szakemberei az egyetem Szentágothai János Kutatóközpontjában (SzKK) végzett munkájukkal áttörést értek el az immunológiai vizsgálatok területén. A most kifejlesztett eljárás és a ThermoFisher biotechnológiai cég által biztosított berendezés segítségével a szakemberek gyorsan és megbízhatóan megállapíthatják, hogy valakinek veleszületett vagy szerzett immunhiánya van-e - hívták fel a figyelmet.



Utaltak rá: bár az immunrendszer vizsgálata létfontosságú a különféle betegségek megelőzésében és kezelésében, azonban a most elérhető módszerek költségesek és bonyolultak, ami megnehezíti az immunrendszer állapotának megbízható felmérését.



Az új eljárásnak köszönhetően a páciens véréből 24 órán belül képesek teljes biztonsággal kimutatni és értékelni a csontvelőből származó B-sejtek és a tímuszból származó T-sejtek fejlődésének melléktermékeit, azaz meg tudják állapítani, hogy mennyire működik jól a vizsgált emberek immunrendszere.



Annak megállapítása, hogy a betegnek veleszületett vagy szerzett immunhiánya van-e, azért fontos, mert az újszülötteknél, ritkán ugyan, de előfordul súlyos - halálos végkimenetelű - kombinált immunhiányos állapot, amelynek korai felismerése elengedhetetlen az érintett gyerekek védelme érdekében - írták.



Felhívták a figyelmet arra is, hogy az új vizsgálat igen hasznos lehet az élsportolók, az immunszuppresszáltak - például szervátültetettek, egyes daganatos betegek, HIV-fertőzöttek - egészségének követése szempontjából is.



A fejlesztés lehetőséget biztosít egy immunológiai mérésekre szakosodott laboratórium keretein belül működő újszülött-diagnosztikai központ létrehozására, amelyet 2024-től működtetnének a PTE szakemberei regionális szűrőközpontként - olvasható a kommünikében.