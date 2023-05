Tudomány

Fényes tűzgömb szelte át az eget Magyarország felett - videó

Az Időkép több webkamerája is rögzítette azt a fényes meteort, amely szombat éjjel 12 óra körül villant fel az égen.



A meteor fényessége akár mínusz 8-as magnitúdójú is lehetett - közölte az Időkép.



Mint írták, útja végén két darabra szakadt, és a két darab külön, de egymás vonalában folytatta az útját.



A fényes tűzgömböt Tahitótfaluban, Kaposfőn, Kisgyalán, Budapest XII. kerületében és Galyatetőnél is lencsevégre kapták.

