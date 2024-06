Programajánló

Országos Kamionos Találkozót és Fesztivált rendeznek Békéscsabán

Hagyományteremtő jelleggel szervezik meg az I. Országos Kamionos Találkozót és Fesztivált június 14. és 16. között a békéscsabai reptéren - közölték a szervezők.



Elmondták, hogy a programsorozatra már 300 busz és kamion regisztrált, és tízezernél több résztvevőt, érdeklődőt várnak.



A nyitónapon kamionos felvonulás lesz. Szombaton a többi között gyorsulási, kamionhúzó, gumidobáló, felnikitartó és kerékcsereversenyt tartanak, de lesz kipufogóhangnyomás-mérés és kamionos szépségverseny is.



Besenyei Péter műrepülő világbajnok bemutatót tart, ahogyan Szakács Gábor is, ő L29 Delfin típusú gyakorló szuperszonikus vadászgéppel. Kiss Norbert ötszörös Európa-bajnok kamionversenyző is Békéscsabára érkezik.



A családokat helikopteres városnézéssel, ugrálóvárral, extrém vidámparkkal, tuning autókkal és retró kamionokkal várják.



Esténként koncert is lesznek, fellép mások mellett a TNT, a Kozmix, a Bikini és a Tankcsapda.