Háború
A röplabdameccs, amely egy politikai korszak lezárását jelképezheti
A Vidéki prókátor szerint Magyar Péter kárpátaljai látogatása és a helyi gyerekekkel közös röplabdázása a magyar-ukrán kapcsolatokban bekövetkezett politikai fordulat szimbolikus pillanata.2026.11.25 22:34ma.hu
Magyar Péter kárpátaljai látogatását méltatta a Vidéki prókátor néven publikáló szerző, aki szerint a gyerekekkel közös röplabdázás egyszerre volt emberi gesztus és nagy jelentőségű politikai üzenet.
„Ennél szebb, emberibb és látványosabb módon nem is lehetett volna lezárni” az előző kormány Ukrajnával kapcsolatos politikáját – fogalmazott közösségi oldalán.
A szerző élesen bírálta az Orbán-kormány korábbi Ukrajna-politikáját, amely szerinte belpolitikai és hatalmi érdekekből szított ellenszenvet a háború sújtotta szomszédos országgal szemben. Úgy véli, hogy ez a magatartás egyaránt sértette az erkölcsi értékeket és a magyar nemzeti érdekeket.
A bejegyzés szerzője Orbán Viktor esetleges büntetőjogi felelősségre vonásának kérdését is érintette, hangsúlyozva azonban, hogy politikai és erkölcsi értelemben ő már megszületettnek tekinti az ítéletet a volt miniszterelnökkel szemben.
A Vidéki prókátor szerint Magyar Péter kárpátaljai szereplése olyan változást jelez a két ország viszonyában, amelyre évek óta várt.
„Évek óta vártam, vártunk arra, ami tegnap Kárpátalján történt. Kimondhatatlanul jó érzés újra normális országban élni” – zárta bejegyzését.
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