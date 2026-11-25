Háború

A röplabdameccs, amely egy politikai korszak lezárását jelképezheti

A Vidéki prókátor szerint Magyar Péter kárpátaljai látogatása és a helyi gyerekekkel közös röplabdázása a magyar-ukrán kapcsolatokban bekövetkezett politikai fordulat szimbolikus pillanata. 2026.11.25 22:34 ma.hu Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Magyar Péter kárpátaljai látogatását méltatta a Vidéki prókátor néven publikáló szerző, aki szerint a gyerekekkel közös röplabdázás egyszerre volt emberi gesztus és nagy jelentőségű politikai üzenet.



„Ennél szebb, emberibb és látványosabb módon nem is lehetett volna lezárni” az előző kormány Ukrajnával kapcsolatos politikáját – fogalmazott közösségi oldalán.



A szerző élesen bírálta az Orbán-kormány korábbi Ukrajna-politikáját, amely szerinte belpolitikai és hatalmi érdekekből szított ellenszenvet a háború sújtotta szomszédos országgal szemben. Úgy véli, hogy ez a magatartás egyaránt sértette az erkölcsi értékeket és a magyar nemzeti érdekeket.



A bejegyzés szerzője Orbán Viktor esetleges büntetőjogi felelősségre vonásának kérdését is érintette, hangsúlyozva azonban, hogy politikai és erkölcsi értelemben ő már megszületettnek tekinti az ítéletet a volt miniszterelnökkel szemben.



A Vidéki prókátor szerint Magyar Péter kárpátaljai szereplése olyan változást jelez a két ország viszonyában, amelyre évek óta várt.



„Évek óta vártam, vártunk arra, ami tegnap Kárpátalján történt. Kimondhatatlanul jó érzés újra normális országban élni” – zárta bejegyzését.